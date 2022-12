I segni zodiacali più brutti dello zodiaco: li detestano praticamente tutti

Ti sei mai chiesto quali siano i segni zodiacali più brutti dello Zodiaco? Ecco quali sono i segni dell’oroscopo che sono maggiormente detestati da tutti quanti. Non puoi neanche immaginarlo.

Ma quali sono i segni zodiacali più detestati in assoluto? Basta chiedere ai Pianeti ed alle Stelle per avere una valida risposta. Solo in questo modo è possibile stilare una classifica dei segni più brutti dello Zodiaco, ma questo potrebbe addirittura non trovare un valido consenso da parte dei lettori. Purtroppo, è così.

Quando si chiede direttamente ai Pianeti ed alle Stelle la risposta è insindacabile. Ecco quali sono i cinque segni dello Zodiaco che sono maggiormente detestati, non disperare se anche il tuo appartiene a questa classifica. Se sei pronto alla polemica, continua a leggere questa guida e scopri per curiosità se anche il tuo segno zodiacale rientra tra quelli considerati meno carini e più detestati.

Segni Zodiacali meno apprezzati: la Top 5

Ecco la classifica dei 5 segni zodiacali considerati meno carini e più detestati in assoluto.

Capricorno

Ultimo posto in classifica dei segni zodiacali più detestati in assoluto spetta al Capricorno. In fin dei conti, dovevamo aspettarcelo visto che era uno dei tre segni zodiacali più cinici e più freddi in assoluto. I Capricorno sono persone scettiche, diffidenti, poco ottimiste e tendono ad essere molto ciniche. Proprio per questo carattere e profilo psicologico, le persone che fanno parte del segno zodiacale Capricorno sono persone maggiormente detestate e considerate poco carine nei confronti del prossimo. Essendo così sicuri di se stessi, i Capricorno non accettano consigli dagli altri e sono, in genere, poco empatici.

Toro

Quarto segno zodiacale più detestato è il Toro, segno terrestre, che vanta un rapporto di assoluto privilegio con la materialità e con il denaro. Le persone che appartengono a questo segno zodiacale sono sempre alla ricerca di validi espedienti per poter guadagnare sempre di più. I Toro sono persone assetate di denaro, non guardano in faccia a nessuno per raggiungere il loro scopo di ottenere un rendimento economico. Rappresentano l’apogeo della potenza sulla Terra e, di conseguenza, sono percepite persone poco carine agli occhi degli altri.

Scorpione

Al terzo posto della classifica dei segni zodiacali più detestati in assoluto ci sono le persone che appartengono allo Scorpione. Come per i Capricorno, anche gli Scorpione sono personalità ciniche, fredde e diffidenti nei confronti del prossimo. Sono persone carismatiche, sicure di se stesse e schiette: dicono quello che pensano senza mezze misure. Raramente mostrano il proprio lato sensibile e dolce. Dal punto di vista estetico, sono persone belle e questa bellezza attira non poca gelosia nei confronti degli altri segni zodiacali.

Ariete

Al secondo posto dei segni zodiacali più detestati in assoluto c’è l’Ariete, che ha come elemento fondamentale il fuoco. Le persone che appartengono a questo segno zodiacale sono persone determinate, impulsive, forti, ma anche passionali. Gli Ariete sanno quello che vogliono dalla vita e si impongono con tutte le loro forze per ottenerlo. Sono sempre pronti ad architettare qualcosa di nuovo per migliorare la propria situazione. Ecco uno dei motivi per i quali sono detestati.

Gemelli

Sul podio della classifica ci sono i Gemelli, segno zodiacale che rientra nella classifica dei segni più cinici. Sono curiosi per natura e hanno spiccata intuizione, sono persone superficiali e hanno difficoltà a costruire rapporti sinceri e solidi. Nelle relazioni sentimentali i Gemelli tendono a non assumersi responsabilità ed impegni. Per questo i Gemelli tendono a rimanere single.