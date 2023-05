Bonus 200 euro torna anche a maggio, come e chi può richiederlo: i requisiti

Bonus 200 euro per queste categorie. Anche a maggio si potrà richiedere, semplicemente rispondendo a questi requisiti.

Il Governo Meloni sta studiando nuove strategie a disposizione degli italiani. Se da una parte ci si preoccupa per la riforma delle pensioni, dall’altra si vuole vedere chiaro in merito agli stipendi. Le maggiori testate nazionali hanno evidenziato il ritorno di un bonus 200 euro, nel mese di maggio per tutto l’anno. Non sarà per tutti, ma solo per delle categorie in particolare di lavoratori che risponderanno a questi importanti requisiti.

Bonus 200 euro annuale: caratteristiche

Le maggiori testate nazionali parlano del bonus 200 euro annuale e di come le cose stanno, seppur con lentezza, cambiando per tutti i lavoratori italiani. Si apre una parentesi sul taglio del Cuneo Fiscale, una delle promesse che sono state fatte dal Governo in fase di campagna elettorale. Una promessa mantenuta ed entrata in vigore a partire dal 1° maggio 2023. Il taglio delle tasse è stato del 2% e del 3% su tutti gli stipendi. Questo vuol dire che ci sono stati degli aumenti molto interessanti alla quale mettere l’accento:

10 euro di aumento netto al mese per coloro che rispondono ad un reddito che non supera i 15.000 euro;

11 euro di aumento netto al mese per colore che hanno un reddito non superiore ai 20.000 euro;

14 euro di aumento netto al mese per coloro che hanno un reddito non superiore ai 25.000 euro;

15,30 euro di aumento al mese per coloro che hanno un reddito sino a 30.000 euro;

16,40 euro di aumento al mese per coloro che hanno un reddito sino a 35.000 euro.

Per questo motivo non si può chiamare bonus una tantum, bensì bonus annuale per effetto del taglio del cuneo fiscale. Questo vuol dire un aumento netto di 200 euro all’anno per alcuni lavoratori. Non si riceveranno tutti in una volta e una sola volta, ma spalmati nell’anno all’interno dello stipendio.

Cuneo fiscale, guadagno per questi lavoratori

Il taglio del 3% sulle tasse si applica a tutti i lavoratori che presentano un reddito sino a 25.000 euro. Mentre il taglio del 2% sulle tasse si applica a tutti i lavoratori che hanno un reddito sino a 35.000 euro.

Il bonus in questione si applica sulle 13 mensilità, quindi un aumento di 200 euro si va a spalmare nell’anno. Da una parte, i lavoratori sono rimasti entusiasti di questa novità interessante mentre dall’altra non hanno per nulla gradito la modalità. 200 euro nell’anno non aiuta risolvere le problematiche, anche se questo è stato definito come un piccolo tassello interessante che andrà poi ad aggiungersi ad altri strumenti.

È quindi presto per dire cosa riserverà il futuro degli stipendi in Italia, ma nel frattempo questa è una novità molto interessante. Da maggio infatti si potrà godere di un piccolo aumento, che verrà nel tempo sicuramente affiancato da altri strumenti che fronteggiano il caro vita.