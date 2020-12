Da domenica, 13 dicembre, la Lombardia sarà ufficialmente zona gialla. Ad annunciarlo con un video su Facebook è il governatore della Regione Attilio Fontana. “Questa mattina il ministro Speranza mi ha informato che, come per le volte precedenti, venerdì firmerà l’ordinanza, sabato sarà pubblicata e domenica entrerà in vigore“, precisa Fontana nel video.

Lombardia, il trend in calo

Grazie alle severe restrizioni imposte alla Lombardia a partire da fine ottobre, il trend dei contagi nella regione lombarda si conferma in diminuzione: un calo che, come specifica Fontana, riguarda sia la circolazione del virus, sia i ricoveri nei reparti ordinari e intensivi. Si tratta di un risultato “raggiunto grazie ai comportamenti virtuosi di tutti i lombardi“, prosegue Fontana, rivolgendo un ringraziamento a tutti i cittadini della regione. “Esorto tutti a continuare su questa strada di responsabilità quotidiana che consente di tenere sotto controllo il virus“, conclude il governatore della Lombardia.

Cosa cambia in Lombardia

Nel passaggio da fascia arancione a gialla, ci saranno alcuni allentamenti delle restrizioni anti-Covid attualmente in vigore in Lombardia. La prima variazione riguarda gli spostamenti: ci si potrà spostare liberamente all’interno della Regione senza autodichiarazione (eccezion fatta per le ore di coprifuoco, dalle 22 alle 5 del mattino) e anche verso altre Regioni gialle, anche passando da zone rosse ma senza fermarsi.

Riaprono bar e ristoranti

Tra le novità, anche la riapertura di bar e ristoranti, non solo per l’asporto, ma anche per il servizio al tavolo fino alle ore 18, nel rispetto delle misure anti-contagio. Ovviamente, anche il servizio di asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio senza limiti di orario restano consentiti.

Fino al 20 dicembre

Una boccata d’ossigeno per i Lombardi che, tuttavia, non durerà a lungo, dal momento le maglie si stringeranno nuovamente dal 21 dicembre al 6 gennaio, quando entrerà in vigore il cosiddetto Dpcm Natale, che limita gli spostamenti tra regioni e anche tra comuni nei giorni di festa.