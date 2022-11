L’Olanda si prende qualificazione e primo posto, Qatar sconfitto 2-0

Nessuna sorpresa nel match tra Olanda e Qatar, gli Orange dominano la sfida dal primo all’ultimo minuto e con un gol per tempo si prendono il primo posto nel girone e la conseguente qualificazione agli ottavi di finale.

Gakpo segna il terzo gol consecutivo, nella ripresa chiude De Jong, l’Olanda ora aspetta il suo avversario che uscirà dal Gruppo B.



Massimo risultato con il minimo sforzo per l’Olanda di Van Gaal che si prende gli ottavi di finale in una partita praticamente senza storia contro un Qatar che abbandona il mondiale di casa con zero punti ed un solo gol fatto in tre partite.

Il protagonista è ancora Cody Gakpo che segna il suo terzo gol consecutivo e diventa capocannoniere della competizione insieme a Enner Valencia (Ecuador però che è stato eliminato), nella ripresa il centrocampista del Barcellona De Jong fissa il risultato sul 2-0.

Olanda che è cresciuta notevolmente nelle ultime due partite ed ora aspetta di sapere il nome del prossimo avversario, gli Orange sfideranno la seconda classificata del Gruppo B con le due partite finali che si giocheranno stasera alle 20.

OLHO NA LARANJA MECÂNICA, HEIN?! 👀 A Holanda garantiu a vaga na primeira colocação do Grupo A com a vitória diante do Qatar! Os caras chegam fortes pras oitavas, hein?! 🇳🇱 #TNTSportsNoQatar pic.twitter.com/407gvxKFdq — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) November 29, 2022

Gakpo-De Jong, Olanda agli ottavi di finale

Partita a senso unico con il Qatar che si dimostra ancora una volta nazionale con tante difficoltà e pochissime individualità tecniche.

Nel primo tempo gli Orange fanno tanto possesso palla arrivando però raramente al tiro, il tiki taka è reso ancor più facile dalla tanta qualità dei centrocampisti di Van Gaal e dal poco pressing dei padroni di casa.



Al minuto 26 arriva il gol del vantaggio con una splendida azione corale iniziata da Depay, continuato da Klaassen e conclusa dal solito Cody Gakpo che firma il suo terzo gol consecutivo

Non cambia la partita nella ripresa e al minuto 49 gli Orange mettono in ghiaccio la partita con il guizzo di De Jong che si fa trovare pronto dopo la ribattuta sul tiro di Depay.

Olanda che raggiunge cosi meritatamente gli ottavi di finale dopo due vittorie ed un pareggio, ora la squadra di Van Gaal aspetta di conoscere il suo avversario che uscirà stasera dai risultati della terza giornata del Gruppo B.