E’ il Senegal a prendersi gli ottavi, Ecuador sconfitto 2-1

Con grande merito e tanta grinta il Senegal supera l’Ecuador e si conquista gli ottavi di finale, decide il destro dell’ex difensore del Napoli Koulbaly che nel secondo tempo regala la vittoria ai campioni d’Africa in carica.

Nell’altra sfida l’Olanda supera il Qatar ed arriva prima nel Gruppo A, Senegal al secondo posto con 6 punti, Ecuador a 4 e Qatar che chiude a zero.



Eccola la prima vera sorpresa di questi mondiali in Qatar, il Senegal stacca il pass per gli ottavi di finale al termine di una partita di grande cuore ed orgoglio.

I campioni d’Africa in carica, anche senza Manè, dimostrano di avere tanta personalità e tecnica in avanti e contro ogni pronostico superano un Ecuador nervoso e mai veramente in partita.

La partita si sblocca nel finale di primo tempo con il calcio di rigore prima procurato poi trasformato da Sarr, nella ripresa i sudamericani pareggiano con Caicedo ma incassano il gol del definitivo 2-1 da Kalidou Koulibaly.

Il Senegal vola agli ottavi di finale come nel 2002 quando si spinse addirittura fino ai quarti di finale.

Koulibaly manda il Senegal ai quarti di finale, Ecuador eliminato

Brutta partita dell’Ecuador che subisce il dominio degli africani per tutto il primo tempo entrando in campo con poca aggressività e tanta superficialità nei contrasti.

Vittoria nel complesso meritata da parte del Senegal che ha dimostrato di volere il passaggio del turno di più rispetto agli avversari.

Il Senegal parte meglio ed al 9′ va subito vicino al vantaggio con il destro di Dia che finisce però sull’esterno della rete.

Al 24′ è Sarr ad andare vicino al gol con un destro a giro che finisce di poco alto sopra la traversa.

Il Senegal continua a pressare ed al minuto 41 si conquista un calcio di rigore con Sarr bravo ad anticipare Hincapie ed a trasformare con freddezza dagli undici metri.

Nel secondo tempo l’Ecuador sembra alzare il baricentro alla ricerca del pareggio, il gol arriva al minuto 67′ quando Caicedo corregge in porta la spizzata aerea di Torres.

Passano però appena tre minuti ed il Senegal si conquista la qualificazione grazie al grand destro di Koulibaly, bravo ad approfittare del rinvio goffo di Valencia.

Dopo 6′ di recupero arriva il triplice fischio finale, il Senegal va agli ottavi di finale, Ecuador eliminato dal mondiale.