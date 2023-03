LoL3, la presentazione del programma senza Fedez: “Ci segue da lontano”

Si è tenuta la presentazione della terza stagione di LOL, programma televisivo di Fedez, ma il rapper non era presente. Non è intervenuto e non ha mandato neanche un contributo.

In seguito al caso di Sanremo, le voci riguardo la presunta crisi con Chiara Ferragni e un lungo silenzio sui social, l’attesa per un suo intervento era molta.

LOL3 è stato presentato ma nessuna traccia di Fedez

Alla conferenza stampa di LOL: chi ride è fuori 3, Fedez non si è presentato nonostante sia proprio lui, insieme al collega Frank Matano, il conduttore del programma. Il rapper, attesissimo in seguito alla sparizione social dopo il caso festival di Sanremo che ha suscitato diverse voci riguardo una presunta crisi matrimoniale con la moglie Chiara Ferragni, riguardo una montatura pubblicitaria ed altre mille illazioni, non è intervenuto e non ha mandato neanche un contributo video. Serena Dandini, che ha condotto questa conferenza stampa, ha spiegato che l’artista “ci segue da lontano”.

A questo punto, a fare gli onori di casa è toccato a Matano, accompagnato da Dandini e dai concorrenti di questa terza edizione. Sono dieci i partecipanti e sono tra loro molto diversi: Fabio Balsamo, Herbert Ballerina, Cristiano Caccamo, Luca Bizzarri, Marta Filippi, Paolo Cevoli, Nino Frassica, Brenda Lodigiani, Paolo Kessisoglu e Marina Massironi. Sarà presente anche una special guest, nell’edizione scorsa era Lillo, in questa sarà Maccio Capatonda, ovvero il vincitore di LOL2. Taccherà a lui assumere il ruolo di disturbatore ufficiale del programma, ruolo che (come abbiamo già accennato) è stato ricoperto da Lillo nella stagione passata.

Lo show firmato Prime Video, esattamente come per le precedenti edizioni, avrà delle regole precise: i concorrenti dovranno cercare di rimanere seri durante le sei ore di registrazione del programma tentando al tempo stesso di disturbare gli altri concorrenti, nonché avversari, cercando di farli ridere. Scatta il cartellino giallo (quindi un’ammonizione) se scappa una prima risata, il cartellino rosso che decreterà l’eliminazione del concorrente allo scattare della seconda. Lo scopo del gioco è quello di aggiudicarsi il premio finale che di 100.000€, il premio verrà donato in beneficenza a favore di un ente benefico che il vincitore stesso sceglierà.

Gli episodi in totale sono sei, così come per le precedenti edizioni, ed usciranno non tutti contemporaneamente. I primi quattro episodi usciranno il 9 marzo; mentre per il gran finale, quindi gli ultimi due episodi, saranno rilasciati sulla piattaforma streaming il 16 marzo, ovvero una settimana dopo i primi quattro.