Perché Maria De Filippi era vestita di bianco al funerale di Silvio Berlusconi

Occhi puntati sul funerale di Silvio Berlusconi che si sta svolgendo in questo momento al Duomo di Milano, ma anche su Maria De Filippi.

La famosa conduttrice è una delle tante presenze del mondo dello spettacolo che affollano la cattedrale ma incuriosisce molto il suo look white e sappiamo bene che il dress cose dei funerali impone abiti austeri, meglio ancora se neri. Come mai questa scelta?

Maria De Filippi in bianco ai funerali di Berlusconi

È arrivato intorno alle 15 il feretro di Silvio Berlusconi, accolto da grandi applausi non solo da parte della folla in piazza Duomo che ha esposto per lui striscioni di affetto ma anche dalle 2.000 persone presenti nella cattedrale fra familiari, personaggi della politica, capi di Stato e volti dello spettacolo. Un lungo omaggio che ha accompagnato la bara verso il sagrato dove c’era in attesa l’arcivescovo di Milano.

A catturare l’attenzione è stato un punto bianco in mezzo a una folla completamente vestita di nera, parliamo della storica conduttrice di Mediaset, Maria De Filippi. Mentre il pantalone è sobrio, la camicia è bianca ma come mai questa scelta insolita?

A spiegarlo è stata la giornalista del Tg5 Elena Guarnieri, perché Berlusconi amava molto il bianco e più volte diceva agli altri di vestirsi così e possibilmente con i capelli biondi perché il nero e i colori scuri non lasciano passare la luce.

“Silvio Berlusconi diceva sempre ‘vestitevi di chiaro e se potete i capelli biondi, perché il nero non fa passare la luce’ Avete visto Maria De Filippi vestita di bianco, credo che l’abbia fatto pensando a lui” #Berlusconi #specialetg5 #SilvioBerlusconi pic.twitter.com/1DPAtNRkVD — #CiaoSilvio 🇮🇹 (@Boomerissima) June 14, 2023

Il gesto quindi è un omaggio a Berlusconi, trasgredendo le regole anche in un giorno di dolore come quello di oggi, in cui tutti stiamo salutando una grande personalità del mondo della politica, della televisione e dell’imprenditoria.