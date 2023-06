Oggi, 14 giugno, le mail di Libero e Virgilio sono in manutenzione. Tanti utenti si stanno lamentando del disservizio ma cosa sta succedendo?

La stessa cosa è accaduta anche alla fine di gennaio, quando gli account degli utenti restarono inaccessibili per alcuni giorni fin quando poi Italiaonline, la società che gestisce entrambe le caselle di posta elettronica, annunciò il reintegro in un comunicato scusandosi per quanto accaduto? Allora c’erano dei problemi ai server, mentre stavolta la causa sarebbero dei lavori di manutenzione.

Le mail di Libero e Virgilio in down

Gli utenti che questa mattina hanno provato a utilizzare la caselle di posta elettronica di Virgilio e quella di Libero, si sono trovati un messaggio in cui Italiaonline, che si occupa della gestione di entrambe, avvisava di un momentaneo stop per dei lavori di manutenzione evolutiva. Le stesse parole sono comparse per ora e subito gli utenti hanno pensato a una situazione simile a quella che successe a gennaio, quando le stesse mail si fermarono per alcuni giorni.

Stavolta però la società ha rassicurato che non si tratta di un down così lungo ma di interventi che avranno una durata breve, in effetti già molti utenti riescono ad accedere alle proprie caselle email. Progressivamente l’homepage sta diventando di nuovo accessibile e il servizio è tornato alla normalità.

Decina di migliaia sono le segnalazioni che da questa mattina arrivano, in particolare sui social, primo canale di sfogo degli utenti, che dalle 8 di questa mattina hanno a che fare con questo problema.

Libero e Virgilio forniscono gli account di posta elettronica a circa 9 milioni di persone, questo è quanto emerso dall’ultimo report di Statista che racconta la distribuzione delle email in Italia.

La società Italiaonline è stata contattata oggi e ha specificato che alcuni lavori di manutenzione riguardanti le caselle di posta elettronica e i servizi ad esse correlate, hanno avuto tale effetto. Si parla ad esempio di aree personali degli account, operazioni di cambio password e altre di recupero credenziali.

I tecnici però hanno cercato di lavorare quanto più velocemente possibile per ripristinare le funzionalità.

Fino ad alcuni anni fa le mail di Libero e Virgilio erano fra le più usate in Italia. La società Statista infatti aveva stimato nel 2018 che erano rispettivamente il secondo e il terzo portale utilizzati per l’invio e la ricezione dei messaggi di posta. Prima di loro il colosso Gmail e a seguire Outlook, Tim, Yahoo e altri portali minori.

Oggi i dati indicano che da 11 milioni di persone a usufruire di Libero e Virgilio, siamo passati a circa 9 milioni, ad ogni modo si tratta comunque di un dato importante che ci dà una stima delle tantissime lamentele arrivata oggi anche se, come dicevamo, i due portali sono tornati alla normalità.

Libero e Virgilio

Libero è un portale italiano fondato nel 1994. Nato come sito di assistenza agli utenti nella navigazione Internet, che al tempo era ancora a pagamento, e nella configurazione della posta elettronica, oggi è uno dei portali maggiormente diffusi nel nostro Paesi per la gestione delle email.

Il portale però si è espanso con gli anni fino a diventare non solo un luogo dove consultare i messaggi di posta e inviarne, ma anche per restare aggiornati sulle notizie, con una homepage che ci offre una panoramica delle maggiori news di attualità.

C’è poi ampio spazio per lo sport, l’economia, gli aggiornamenti meteorologici, le rubriche sul mondo dei motori, della tecnologia e a tema viaggi, insomma un grande mondo che coinvolge l’utente, che facoltativamente può anche registrarsi alla community.

Ancora, possiamo rimanere aggiornati su cucina, oroscopo e tanto altro. Questo vale anche per Virgilio, fondato leggermente dopo Libero e nato come motore di ricerca e Web directory curata manualmente da redattori. Si poi evoluto come il primo ed è diventato un portale di accesso a contenuti informativi e a diversi servizi come appunto la gestione delle email.

Entrambi hanno un’app da cui è possibile entrare più velocemente e ricevere le notifiche che si desiderano direttamente sul cellulare.

C’è tutto un grande mondo dietro ai due domini di Italiaonline, che secondo l’azienda Alexa che si occupa di statistiche sul traffico di Internet, sono fra i più consultati in Italia. Capita anche ai grandi però di avere momenti di down, danneggiando che con queste caselle di posta elettronica lavora quotidianamente. Per fortuna anche stavolta tutto si è risolto e in breve tempo.