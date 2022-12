Lo strano caso di Benzema, può diventare campione del mondo

Karim Benzema sta tornando in Qatar: il pallone d’oro in carica non giocherà la finale ma sarà in tribuna per sostenere i compagni nel match contro l’Argentina.

La stella del Real Madrid infatti risulta ancora tra i convocati e sarà incluso nella lista della premiazione al termine della partita, per questo in caso di vittoria dei transalpini anche lui sarà considerato campione del mondo.



Doveva essere il mondiale di Karim Benzema, invece la stella del Real Madrid ha saltato il campionato del mondo per un problema muscolare ed ha lasciato ormai da settimane il ritiro in Qatar.

Il suo nome però compare ancora nella lista dei convocati di Deschamps, motivo per il quale il pallone d’oro in carica sta tornando a Doha e domenica sarà in tribuna per supportare i propri compagni nella finale contro l’Argentina.

Al termine della partita Benzema scenderà in campo e riceverà la premiazione, in caso di trionfo francese anche lui quindi sarà da considerarsi a tutti gli effetti campione del mondo.



Didier Deschamps says he “prefers not to answer” a question about a report that Karim #Benzema is rejoining the France squad ahead of the final. 🤐#FIFAWorldCup pic.twitter.com/HqIbJSh3Gw — Juliet Bawuah (@julietbawuah) December 15, 2022

Nessun minuto giocato ma Benzema può diventare campione del mondo

Qualche settimana dopo aver ricevuto il premio del pallone d’oro Karim Benzema è partito per il Qatar insieme alla sua nazionale ma dopo un paio di allenamenti ha dovuto rinunciare alla competizione per uno strappo muscolare alla coscia destra.

Deschamps ha dovuto adattarsi ed ha trovato in Olivier Giroud (come già accaduto nel 2018) il sostituto ideale dell’attaccante blancos, il rossonero infatti ha segnato 4 gol trascinando i transalpini fino alla finale.

La Francia ha risposto da grande squadra alle assenze di Pogba,Kante, Benzema, Nkunku e Maignan arrivando all’atto conclusivo con un percorso lineare ed una sola sconfitta, quella ininfluente nell’ultimo match del girone contro la Tunisia.

I “Galletti” sembrano avere tutte le carte in regola per fare il bis dopo il successo del 2018 ed aggiungere la terza stella allo stemma che portano sulla maglia.

Benzema, come giustamente ribadito in conferenza stampa da Deschamps, non giocherà la finale ma farà il tifo per i propri compagni e, al fischio finale, in ogni caso riceverà una medaglia.

Il fenomeno del Real Madrid potrebbe aggiungere anche il campionato del mondo al suo straordinario palmares, un titolo che sperava di guadagnarsi da protagonista ma che sarebbe comunque il giusto premio ad un campione straordinario che con la propria nazionale ha sempre avuto un rapporto sfortunato.