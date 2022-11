Lo sfogo di Cristiano Ronaldo: “Tradito dal Manchester United”

A sette giorni dall’inizio del Mondiale in Qatar Cristiano Ronaldo rilascia un’intervista esclusiva in cui rivela tutti i problemi legati al suo ritorno al Manchester United.

Il fenomeno portoghese conferma ciò che già da tempo era evidente, il rapporto con Ten Hag e con i Red Devils è ormai definitivamente compromesso.



Cristiano Ronaldo ha concluso nel peggiore dei modi il suo 2022 in Premier League, il fenomeno portoghese non è stato neanche inserito nella lista dei convocati per l’ultima partita prima della sosta per il mondiale con Ten Hag che in conferenza stampa ha ribadito la sua posizione.

L’ex giocatore della Juventus ha deciso di togliersi tutti i sassolini dalla scarpa e raccontare tutte le problematiche legate al suo ritorno al Manchester United.

Il numero 7 ha cercato di trovare un altro club in estate ma alla fine è stato costretto a rimanere a Manchester in quella che sta diventando la stagione più negativa della sua incredibile carriera.

Ora Ronaldo volerà in Qatar e potrà concentrarsi sul suo ultimo mondiale in carriera con l’obiettivo di conquistare l’unico trofeo che gli manca per completare un palmares da capogiro.

“I feel betrayed.”

EXCLUSIVE: Cristiano Ronaldo tells Piers Morgan he feels like he's being forced out of Manchester United in an explosive interview.

