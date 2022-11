G20 a Bali: cosa dobbiamo aspettarci, tutti i temi in programma

By

Domani, 15 novembre, partirà il G20 a Bali, il tanto atteso incontro dei leader delle più grandi potenze mondiali. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul summit.

L’Indonesia, quest’anno, riunisce i leader delle 20 maggiori economie mondiali, il 15 e il 16 novembre 2022, un summit che quest’anno ha un’importanza ancora più rilevante.

Il G20, infatti, si terrà sull’isola paradisiaca di Bali, dove i vertici mondiali si riuniranno per decidere la costruzione di un futuro migliore per il mondo intero. Al centro delle discussioni, le divisioni geopolitiche, un tema molto caldo come ben sappiamo.

G20 a Bali: tutto quello che c’è da aspettarsi

Domani inizierà il G20 di Bali e, a poche ore dall’inizio è tutto pronto, anche se un’ombra già pervade il cielo sopra all’incontro più importante per il mondo intero.

Sì, perché se il presidente indonesiano Joko Widodo sperava che questo G20 potesse permettere alle più grandi potenze mondiali di unirsi, nonostante le differenze, la situazione globale attuale potrebbe mettere i bastoni tra le ruote.

Sappiamo bene che, in primis, l’invasione della Russia in Ucraina ha creato non pochi problemi: crisi energetica, alimentare ed economica in molte nazioni del mondo.

Inoltre, tra USA e Cina ultimamente i rapporti si sono fatti molto tesi, per cui i programmi e i progetti precedenti per il G20, forse, dovranno per forza di cose cambiare.

Ma il presidente indonesiano ci tiene a precisare che il summit non è fatto per discutere di politica, bensì di economia e sviluppo per il bene di tutta la popolazione mondiale.

Le nazioni che parteciperanno al G20 quest’anno sono Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, India, Indonesia, Italia, Giappone, Corea, Messico, Russia, Arabia Saudita, Sudafrica, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti e Unione Europea.

Vladimir Putin, nonostante Joko Widodo abbia respinto la volontà di non includere la Russia, ha già fatto sapere che non ci sarà per “impegni interni”. Il presidente russo manderà probabilmente il ministro degli esteri.

Il programma del G20

Tutto è pronto per il vertice del G20 a Bali, dove come abbiamo detto accorreranno i leader delle 20 economie mondiali più potenti.

Questo summit avrà tanti temi importantissimi da discutere, sono infatti numerosi gli incontri e i dibattiti in programma.

I temi principali saranno principalmente la salute globale dopo la grande pandemia di Covid-19, che tutt’oggi il mondo intero è costretto a combattere. Poi si parlerà di transizione energetica, che deve andare sempre di più verso soluzioni sostenibili, e poi di trasformazione digitale.

Temi molto rilevanti per il futuro e il benessere del globo intero, che i leader del G20 sono chiamati a discutere.

Sicuramente, la guerra tra Russia Ucraina sarà un altro degli argomenti principe, soprattutto per i danni causati all’economia di numerosi Paesi.

È previsto, sembra, un intervento del Presidente Volodymyr Zelensky nell’ambito della prima sessione di lavoro.

Inoltre, non dimentichiamo che questo è il primo banco di prova del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che per la prima volta si ritroverà tra i leader del mondo in un summit così importante.

Si spera, quindi, che nonostante le tensioni tra diversi Paesi, il G20 possa portare a soluzioni concrete per una crescita sostenibile in diversi ambiti economici.