Lo prendevano tutti in giro per il suo aspetto: 13 anni dopo cambia drasticamente

La storia sconvolgente di un ragazzo bullizzato per il suo aspetto. Ecco com’è diventata la sua vita 13 anni dopo.

Bullismo a scuola, un fenomeno frequente

Tutti noi abbiamo studiato a scuola e sappiamo che quest’istituzione è piena di bambini provenienti da diversi strati della popolazione. Ci sono bambini più ricchi, ci sono quelli definiti più poveri.

Così è stato 20 anni fa nella scuola di Ethan. La sua classe era ordinaria, non molto amichevole, ma nessuno cercava di offendersi a vicenda. Tutto è cambiato quando è arrivato a scuola un nuovo ragazzo, Misha, che si era trasferito da un paesino a casa di sua nonna, quando era rimasto orfano di entrambi i genitori.

La nonna lo stava crescendo come meglio poteva. Questa è la tipica circostanza nella quale bambini e genitori si unirebbero e aiuterebbero un bambino povero, ma così non è stato. Tutti improvvisamente sono diventati nemici di Misha, che era un ragazzo modesto e timido che non ha mai risposto ai loro insulti.

Non aveva nulla che lo distinguesse dagli altri, nessun vestito nuovo, era un tale sempliciotto che molti lo consideravano quasi un mendicante. All’inizio a Ethan dispiaceva per lui e così ha iniziato a proteggerlo e respingere i compagni di classe che lo bullizzavano: peccato, però, che Ethan non ottenne mai i risultati sperati, anzi presto venne emarginato anche lui.

I genitori di Ethan hanno cercato di aiutare Misha e sua nonna in tutto. Col passare del tempo, i due ragazzi hanno finito la scuola elementare, poi le superiori e infine e si sono iscritti al college insieme per diventare avvocati.

Ragazzo bullizzato per il suo aspetto, com’è la sua vita oggi

Grazie ai genitori di Ethan, che non hanno lasciato Misha e lo hanno aiutato in ogni modo possibile, i due ragazzi sono diventati come fratelli. Andavano ovunque insieme e facevano sport.

Dopo l’università, hanno aperto un’attività in proprio. Misha è diventato un vero uomo, bello e amato dalle ragazze. A un certo punto, la scuola organizzò una reunion e i due ragazzi decisero di andarci.

Misha ed Ethan si presentarono insieme, curiosi di scoprire come fossero oggi i loro compagni di classe. I ragazzi accolsero calorosamente Ethan e si stupirono di come fosse diventato Misha. Ecco una foto di Misha, in base a quanto riportato da un video condiviso da Save Animals.

Tutti si sono vergognati del loro comportamento e il più prepotente ha avuto anche il coraggio di scusarsi con Misha. Quella sera ci furono molte conversazioni, ma tutti cercarono di saperne di più su Misha, su come potesse essere cambiato così tanto, diventato migliore di loro non solo moralmente, ma anche finanziariamente.

E Misha risposte che tutto fu grazie ai genitori di Ethan, che lo hanno cresciuto correttamente e non gli hanno permesso di rovinare la vita di nessuna persona intorno a lui. Alla fine, Misha concluse il suo discorso consigliando ai suoi compagni di essere dei buoni genitori, di non distruggete i figli degli altri e di educare i propri al rispetto, alla gentilezza e all’umanità.