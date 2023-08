Lo incontra sul ciglio della strada, ma solo una volta arrivata a casa capisce cos’è

Una ragazza passeggiando per strada si rende conto di un qualcosa sul ciglio della strada e decide di portarlo a casa. Solamente allora si rende conto di cosa si tratta.

Ogni giorno sentiamo tante, forse troppe notizie, che riguardano gli abbandoni degli animali. Una crudeltà da parte dell’essere umano nei confronti di esseri indifesi soprattutto se hanno pochi giorni di vita. A volte l’uomo non si fa scrupoli di abbandonare i bambini, figuriamoci gli animali. Per fortuna ci sono ancora persone buone che si preoccupano di loro. Vediamo la storia di oggi.

La ragazza lo porta a casa e solo in quel tempo capisce cosa è

Pensiamo solo un momento alla nostra reazione dinnanzi ad una situazione di questo tipo. Stiamo passeggiando per strada per andare a casa e sul ciglio notate un gattino molto piccolo che miagola incessantemente. Si tratta di richieste di aiuto e i primi momenti non sono proprio semplici perché bisogna prendere una decisione.

Di fronte a questo c’è chi lo prende e lo porta a casa, chi chiama aiuto e cerca qualcuno che possa occuparsene e chi ancora fa finta di nulla e prosegue per la propria strada. Nessuno sa cosa sia successo a quel gattino, potrebbe essere stato abbandonato da qualcuno che non lo voleva o semplicemente alla sua mamma è successo qualcosa che le ha impedito di tornare dal suo cucciolo.

Ad ogni modo, il piccolo si trova li e se qualcuno non fa qualcosa di certo non ce la farà. La storia di oggi vede come protagoniste una ragazza e un gattino di appena un giorno abbandonato sul ciglio della strada. Ecco la sua reazione dinnanzi a tale situazione.

La reazione della ragazza

Non sappiamo il nome della ragazza, ma tramite Imgur ha raccontato cosa le è successo in una giornata qualunque. Stava infatti camminando per strada tornando a casa, quando proprio vicino alla sua abitazione nota sul ciglio della strada un piccolo batuffolo bianco. Si trattava di un gattino molto piccolo.

Non poteva rimanere indifferente a tutto ciò e decide di prendere il piccolo e di portarlo a casa con sé. Sin dal primo momento si ripromette di occuparsene per i primi periodi, ma poi lo avrebbe consegnato ad un rifugio a persone che potevano occuparsi di lui. Tuttavia, non ci volle molto tempo prima che la ragazza si affezionasse e le diede anche un nome.

Il cucciolo aveva solamente 1 giorno quando lo ha trovato e in seguito ha scoperto essere una femmina. L’ha quindi chiamata Ollie. Appena portata a casa, il gattino adorava dormire sul petto della sua salvatrice proprio all’altezza del cuore e dopo soli 12 giorni da quando è entrata a far parte della sua vita, il gattino ha aperto gli occhi e per la ragazza è stata una vera e propria emozione.

La nuova vita di Ollie

La crescita della gattina proseguiva molto bene a parte un episodio che ha fatto spaventare la sua padrona. Un giorno infatti, sembrava che fosse particolarmente disidratata e la corsa dal veterinario è stata immediata. A parte questo la cucciola stava bene e dimostrava ogni giorno affetto e gratitudine alla sua salvatrice.

A questo punto, come poteva la ragazza dirle addio e portarla ad un rifugio come si era ripromessa? Per questo motivo, non ci ha pensato nemmeno un secondo e ha deciso di tenerla con sé e di renderla a tutti gli effetti membro della famiglia. Il racconto dell’umana su internet è stato toccante e ha spiegato che i primi giorni la pelosa dormiva sul suo petto, ma quando ha capito che non poteva più si siede sulle sue spalle.

Questa storia ci dovrebbe far riflettere di quanto basti poco per aiutare e salvare una vita che ha avuto una sfortuna. Ollie è entrata a far parte della famiglia della ragazza che si era ripromessa di prendersene cura solo fino a quando entrava in età adottabile.

Successivamente l’avrebbe portata in un rifugio affinché qualcuno si occupasse di lei, ma l’amore che le trasmetteva era talmente forte che non ha potuto seguire i suoi piani iniziali. Ollie oggi è felice nella sua famiglia e crescere questa creatura dal primo giorno di vita è stato faticoso, ma molto gratificante.