Lo fanno persino i ricchi: ecco il trucco del telecomando che ancora non conoscevi

Ecco il trucco del telecomando che solo in pochissimi conoscono. Siamo sicuri che neanche tu potrai più farne a meno. Anche i ricchi lo utilizzano.

Tu conosci il trucco del telecomando per farlo tornare come nuovo? Con questi suggerimenti risolverai un problema comunissimo che ti obbliga a spendere soldi per ripararlo. Ecco quello che devi sapere.

Telecomandi, l’invenzione più comoda dopo la televisione

Alcuni prodotti, figli della tecnologia anche non più tanto moderna, continuano ad essere considerati delle invenzioni geniali. Pensiamo per esempio alla televisione che dal 1934 tiene compagnia agli italiani.

Certo, nell’anno menzionato non possiamo aspettarci la presenza di dispositivi moderni come quelli attuali, ma la sola creazione di un aggeggio in grado di unire attraverso delle semplici immagini, prima il mondo e poi l’Italia, non si può non considerare geniale.

Altra invenzione straordinaria: il telecomando. Se avere la televisione era una cosa piacevole, perché non renderla anche comoda? Ed ecco che nasce nel 1956 il primo “comando remoto” così era definito il dispositivo che oggi chiamiamo telecomando.

L’idea venne a una azienda americana, la Zenith Corporation che realizzò uno strumento in grado di cambiare canale solo con l’attivazione di una fotocellula. Qualche tempo più tardi, un lavoratore sempre di questa compagnia, perfeziona il meccanismo di questo dispositivo dando vita al primo telecomando a ultrasuoni, il primo capace anche a gestire il volume del televisore.

Certo, da allora di tempo ne è passato e oggi per accendere, spegnere e gestire la televisione non c’è neanche bisogno più del telecomando: i cellulari possono sostituirlo tranquillamente, vero?

Tuttavia, soprattutto per chi è abitudinario, rinunciare al telecomando è più un danno che una comodità. Quante volte esso però finisce per rompersi o per fare i capricci smettendo di funzionare da un momento all’altro?

Niente panico. Abbiamo la soluzione che fa al caso tuo. Ecco il trucco del telecomando che solo in pochissimi conoscono. Persino i ricchi lo fanno!

Ecco il trucco del telecomando: così torna come nuovo

Abbiamo detto poc’anzi come il telecomando abbia rappresentato una svolta importante in un’epoca particolare, la metà del primo Novecento, classificandosi fra le invenzioni più geniali dell’uomo.

Comodo stare sul divano e gestire tutto da un unico dispositivo, vero? Che cosa succede quando però i tasti iniziano a consumarsi o il telecomando a fare i capricci? Non hai in realtà molte alternative: o lo sostituisci o lo aggiusti.

Se proprio non vuoi rinunciare al tuo telecomando allora continua a leggere, scoprirai come risolvere un problema comunissimo e come riparare in pochi minuti il tuo dispositivo.

Quando un telecomando si usura o ha dei problemi, te ne accorgi subito: i tasti per cambiare i canali e quelli per regolare il volume smettono di funzionare correttamente. Cosa fare in questi casi? Semplice.

Inizia togliendo il coperchio che custodisce le batterie. Vedrai che c’è una piccola scatoletta chiusa per bene da una vite che tiene salda la struttura del telecomando. Inizia a svitare e con attenzione, facendo leggermente pressione sui bordi del dispositivo, aprilo.

Ti ritroverai tra le mani due strutture: su una c’è la centralina, sull’altra invece la pulsantiera. A noi interessa proprio quest’ultima. Con un multimetro verifica quali contatti non conducono corrente. Procurati ora una semplice matita e con l’aiuto di un taglierino estrai da essa la mina.

Con una lima, gratta la grafite e sulla pulsantiera corrispondente ai tasti che non funzionano, metti qualche goccia di colla, ricopri il tasto con la polvere di grafite e ripeti l’operazione per ogni tasto non funzionante.

Se effettui nuovamente la prova del multimetro, vedrai come ora i contatti saranno capaci di conduttore di nuovo la corrente poiché hanno recuperato la conduttività elettrica.

A questo punto pulisci bene anche la parte della centralina con un panno inumidito con alcol isopropilico e avvita il tutto. Ora non ti resta che provare il tuo telecomando.

Ti assicuriamo che la sorpresa sarà davvero grandissima: il tuo dispositivo sarà praticamente come se l’avessi appena acquistato. Anzi, funzionerà anche meglio di prima. Ecco il trucco del telecomando che nessuno, o quasi, conosce.

Anche se dovessi trovarti in difficoltà con la programmazione per esempio, di un telecomando universale, non perdere la pazienza. Anche in questo caso la soluzione c’è ed è piuttosto semplice.

Devi solo provare la combinazione di alcuni tasti e nel giro di pochi minuti avrai un dispositivo perfettamente funzionante per ogni marca di televisione. Alcune volte basta davvero poco per risolvere quelli che definiamo inconvenienti comuni, per esempio con una matita e un po’ di colla abbiamo ridato vita a un telecomando che probabilmente sarebbe finito nella pattumiera.