L’FBI sconsiglia l’uso delle stazioni di ricarica degli smartphone: il motivo

L’FBI mette in guarda i cittadini e li esorta a non usare le stazioni di ricarica degli smartphone per evitare il furto di dati.

Ricaricare uno smartphone in luoghi pubblici come stazioni, aeroporti o caffetterie può essere molto comodo, ma può anche rappresentare un pericolo. Il Federal Bureau of Investigation (FBI) ha messo in guardia i cittadini dalle potenziali minacce di hacking associate a questa pratica. L’FBI ha lanciato un avvertimento contro l’uso delle stazioni di ricarica pubbliche per problemi relativi alla sicurezza informatica.

L’FBI lancia l’allarme: evitate le stazioni di ricarica degli smartphone

Vi sarà capitato in passato, almeno per una volta, di trovarvi in uno scenario simile: arrivate in stazione in anticipo, almeno un’ora prima della partenza prevista del treno e tutto sembra andare bene, tranne un piccolo dettaglio: la batteria del vostro smartphone si sta scaricando.

Di conseguenza, la prima cosa che fate è cercare una porta USB non occupata per ricaricare il dispositivo e, con grande sorpresa, ne trovate una libera. Questo vi permette di ricaricare il vostro dispositivo. Una pratica che, però, per l’FBI è meglio evitare.

L’FBI di Denver, infatti, attraverso l’account Twitter ufficiale, ha lanciato un avvertimento ai cittadini sull’uso delle stazioni di ricarica per smartphone che si trovano comunemente nei centri commerciali, negli aeroporti e negli hotel.

Queste stazioni sono dotate di cavi USB che consentono agli utenti di ricaricare i propri dispositivi. L’FBI informa gli utenti del potenziale pericolo legato al juice jacking, mediante cui i criminali informatici potrebbero accedere ai dati sensibili contenuti nei dispositivi lasciati incustoditi, tra cui laptop e tablet, nonché smartphone.

L’FBI consiglia di evitare di utilizzare le porte USB pubbliche e di portare con sé il proprio caricabatterie e cavo USB e di fare affidamento sule prese elettriche per la ricarica.

I consigli per evitare il furto di dati in fase di ricarica fuori casa

L’FBI ha suggerito di non utilizzare le stazioni di ricarica gratuite negli aeroporti, negli hotel e nei centri commerciali a causa del rischio di hacking. Gli hacker possono utilizzare le porte USB pubbliche per introdurre malware e spyware nei dispositivi.

Per evitare che ciò accada, è consigliabile scegliere alternative come l’utilizzo di prese elettriche per collegare i caricabatterie, ma non solo.

È opporrtuno portare con sé un power bank carico o acquistare un adattatore per accendisigari per i viaggi in auto.

È importante attuare queste precauzioni per proteggere le informazioni personali e i conti correnti dall’accesso dei malintenzionati.