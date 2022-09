Liz Truss: denaro pubblico per congelare bollette del gas e dell’elettricità

Il nuovo premier britannico, Liz Truss, inizia il mandato con una spesa pubblica storica per cercare di fermare la crisi. Una casa media non pagherà più di 2.900 euro all’anno per l’energia.

Liz Truss ha impiegato meno di 48 ore, da quando è diventata il nuovo Primo Ministro del Regno Unito, per annunciare la decisione che può definire l’intero suo mandato. A partire dal 1 ottobre, il prezzo massimo che una famiglia britannica pagherà per gas ed elettricità sarà limitato a 2.900 euro all’anno, e non più di 4.000 euro, cifra che l’autorità di regolamentazione del paese (OFGEM) aveva aggiornato all’inizio di settembre, in accordo con l’escalation dei prezzi nel mercato all’ingrosso.

Il provvedimento durerà due anni, proprio il tempo che Truss ha davanti fino allo scadere delle nuove elezioni generali, e comporterà una spesa pubblica di dimensioni storiche, simile a quella destinata a salvare posti di lavoro durante la pandemia. Gli esperti stimano che il piano potrebbe aumentare il debito pubblico del Regno Unito di oltre 115 miliardi di euro. Il nuovo governo conservatore era consapevole di dover rispondere immediatamente a un’emergenza nazionale che minacciava di schiacciare le sue già basse prospettive elettorali.

Il piano, di cui non si conoscono ancora i dettagli economici, non congela il prezzo medio attuale (circa 2.200 euro annui), ma pone un freno immediato a uno scenario devastante in cui milioni di cittadini sarebbero entrati in una situazione di povertà energetica. Erano già in corso campagne di ribellione e mancato pagamento delle bollette.

“È giunto il momento di essere audaci. Stiamo affrontando una crisi energetica globale e nessuna delle opzioni davanti a noi sarà gratuita”, ha affermato Truss, a difesa del progetto. Perché il nuovo presidente del Consiglio ha escluso l’opzione auspicata dall’opposizione laburista, che chiede ulteriori tasse straordinarie sulle società energetiche.

Già lo scorso giugno l’allora ministro dell’Economia, Rishi Sunak ―sconfitto da Truss alle primarie per sostituire Boris Johnson― aveva approvato una tassa “sui profitti caduti dal cielo” (windfall tax, in gergo britannico) del 25%, con la quale aveva destinato a raccogliere circa 5.800 milioni di euro.

La nuova inquilina di Downing Street, invece, che ha promesso una drastica inversione di tendenza dell’economia del Paese con un programma neoliberista il cui punto centrale è un forte taglio delle tasse, rifiuta di tassare le aziende del settore perché, come ha spiegato, sarebbe un modo di fermare gli investimenti necessari per garantire la sicurezza energetica del Regno Unito.

“È ridicolo. I benefici che intendono ottenere [circa 200 milioni di euro, nei prossimi due anni, secondo Bloomberg News] non sono il premio di una buona gestione, ma il risultato della barbarie lanciata all’Ucraina da Vladimir Putin”, ha affermato il leader laburista Il membro del partito Keir Starmer durante il dibattito di giovedì alla Camera dei Comuni.

L’aiuto annunciato si estende anche alle imprese, alle organizzazioni non governative e alla pubblica amministrazione, ma nel suo caso sarà per i prossimi sei mesi, e successivamente rivedibili. Il nuovo governo ha anche predisposto un regime di aiuti con la Banca d’Inghilterra, del valore di oltre 46.000 milioni di euro in più, “in modo che le aziende che operano nel mercato energetico maggioritario abbiano la liquidità necessaria per gestire la volatilità dei prezzi”, ha annunciato Truss.

Insieme all’urgente iniezione di denaro, il nuovo governo britannico avvierà un gruppo di lavoro per rivedere completamente il modo in cui viene fissato oggi il prezzo dell’energia, oltre ad aumentare il numero di licenze di estrazione nel Mare del Nord ―dove quasi la metà il gas consumato dal Paese proviene―, accelerare la costruzione di nuove centrali nucleari e revocare la moratoria sul fracking, una tecnica per estrarre petrolio e gas da giacimenti non convenzionali che consiste nella fratturazione delle rocce dal sottosuolo attraverso l’alta pressione dell’acqua.