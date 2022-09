“Fabrizio Frizzi mi ha tradita”, Rita Dalla Chiesa: l’amante la conosciamo tutti

Rita Dalla Chiesa, dopo diversi anni dalla rottura con Fabrizio Frizzi, deceduto per una malattia, ha deciso di rompere il silenzio circa un tradimento.

Sarebbe stato proprio a causa di un’altra donna che il matrimonio tra Rita Dalla Chiesa e Frizzi sarebbe terminato.

Rita Dalla Chiesa al Gf Vip?

Celebre per aver condotto Forum per molti anni, Rita Dalla Chiesa ha fatto parlare di se anche per il matrimonio con un uomo molto più giovane di lei: Fabrizio Frizzi che è scomparso prematuramente qualche anno fa. Per lui, fu la sua prima moglie. Conosciuto nel 1983 sul set del programma Tandem, i due si sposarono nel 1992. Benché all’inizio della loro relazione la Dalla Chiesa fosse titubante per via dei dieci anni di differenza d’età, entrambi sfidarono tutto per portare avanti il loro amore.

Oggi è tornata sotto i riflettori perché i più la volevano come concorrente del Grande Fratello Vip. Lei stessa ha detto che avrebbe potuto accettare ma non sarebbe stata in grado di lasciare la figlia Giulia, il nipotino Lorenzo ed il suo amico a quattro zampe.

Ad oggi, non si sa, dunque, se l’ex conduttrice sarà una delle inquiline della casa del GF. I fan della trasmissione e di Rita Dalla Chiesa potranno scoprirlo soltanto dopo l’inizio del programma.

Il tradimento

Rita Dalla Chiesa ha raccontato che la fine del matrimonio con Frizzi avvenne a causa di un tradimento. Il conduttore, infatti, perse la testa per una corista di Domenica In. La donna aveva 15 anni in meno di Frizzi. La notizia bomba venne rivelata dalla Dalla Chiesa a Catherine Spaak nel corso di un’intervista per una rivista:

“Ero convinta che non ci saremmo mai lasciati. È stato per colpa di una di queste signorine che si è intromessa nel nostro rapporto in un momento in cui eravamo deboli”.

La corista in questione non ha avuto vita facile e con lei Fabrizio non è stato molto tempo. La donna si chiamava Graziella De Bonis. Anche se con lei finì presto e nonostante il sentimento forte della Dalla Chiesa, quest’ultima decise di mettere la parola fine alle loro nozze: ebbe paura che lui potesse tradirla di nuovo.

Dopo la separazione con la Dalla Chiesa, Frizzi sposò Carlotta Mantovan che conobbe sul palcoscenico di Salsomaggiore, nel 2001, mentre conduceva Miss Italia. Attualmente la Mantovan e la figlia avuta nel 2013 da Frizzi vivono in Francia, immerse nella natura e nei cavalli.