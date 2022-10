Listeria, deceduto il 75enne di Campobasso ricoverato in terapia intensiva

By

A Campobasso il paziente di 75 anni ricoverato in terapia intensiva è deceduto a causa della Listeriosi.

Il paziente 75enne era in gravi condizioni in quanto le patologie dalle quali era affetto in precedenza hanno contribuito a peggiorare la sua situazione.

Il 75enne originario di Bojano aveva purtroppo contratto l’infezione da listeria.

Era da un po’ di giorni ormai in Rianimazione in quanto aveva mangiato del cibo, molto probabile si tratti di ricotta, che è stato fatale.

È deceduto mentre era ricoverato al Cardarelli a Campobasso nel reparto di terapia intensiva.

È successo oggi nel pomeriggio ed è stata subito avviata, tramite l’ufficio Igiene, una verifica per cercare di capire che tipo di alimento è stato ingerito dal paziente e che possa essere stato la causa scatenante per quanto riguarda il contagio della Listeriosi.

L’infezione da Listeria a causa di un alimento

Il 75enne, che era stato trasferito nel reparto di Rianimazione, aveva probabilmente ingerito della ricotta che (si pensa) sia stata la causa del decesso.

In quanto potrebbe essere stata proprio quest’ultima a trasmettere il batterio all’uomo molisano. Tale caso è stato segnalato al Ministero della Salute da Asrem.

Durante le ultime ore la situazione del paziente è peggiorata gravemente in quanto ha avuto convulsioni ed è stata questa la ragione per cui è stato spostato in terapia intensiva.

Il paziente aveva i sintomi comunemente associati alla meningite ed è per questo che qualche giorno fa è stato portato in ospedale.

Subito è stato portato in Rianimazione in quanto l’equipe dell’ospedale Cardarelli gli aveva prontamente diagnosticato la Listeriosi.

Un’infezione alimentare che prende il nome proprio dal batterio che ne è la causa ovvero il Listeria monocytogenes.

Il primario ha subito effettuato una segnalazione a quella che è l’Azienda sanitaria regionale del Molise.

Come è giusto che sia quest’ultima ha comunicato del caso del paziente molisano al Ministero della Salute.

Il Ministero della Salute sulla Listeriosi

Sappiamo che dal 2020 fino al giorno d’oggi i casi di tale patologia che sono stati accertati sono solo 70 (circa) e quattro i morti.

L’ultimo caso di decesso a causa del batterio da listeriosi è proprio il 75nne molisano.

Sono molti i cibi che potrebbero avere all’interno tale batterio ad esempio i Wrustel se mangiati crudi, il salmone affumicato, latte crudo, salumi o comunque i cibi poco cotti e i formaggi molli con presenza di muffa.

Questo perché tale batterio è resistente alle temperature basse e anche all’essiccamento, mentre a temperature più elevate quali quelle comunemente raggiungibili in cucina il batterio fa fatica a resistere.

È peroprio per questa motivazione che il Ministero della Salute ci