L’Isis rivendica l’attacco a Solingen, l’attentatore si costituisce

L’uomo si è consegnato agli agenti di pattuglia, confessando di essere l’autore del massacro costato la vita a tre persone e il ferimento di altre nove.

L’Isis ha rivendicato la responsabilità per l’attacco a Solingen, dichiarando che l’autore era un membro del gruppo. Secondo l’agenzia di stampa jihadista Amaq su Telegram, l’attacco è stato compiuto “per vendetta per i musulmani in Palestina e ovunque”.

La polizia tedesca ha arrestato un uomo di 26 anni, di origine siriana, in relazione all’attacco a Solingen. L’attentato ha causato la morte di tre persone e il ferimento di altre nove, di cui cinque in modo grave. L’uomo si è consegnato agli agenti di pattuglia e ha confessato di essere l’autore del massacro. Precedentemente, gli investigatori avevano fatto irruzione in una residenza per rifugiati, dove avevano fermato un altro uomo di 36 anni, inizialmente ritenuto l’aggressore ma successivamente identificato come testimone.

🚨BREAKING

ISIS terrorist arrested in Solingen says he carried out the terror attack for Palestine and all Muslims.

They see Europeans and Christians as enemies and there are millions of them among us with this mentality. pic.twitter.com/2C5ICZUsO6

