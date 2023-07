Lisa Marie Presley, svelate le cause del decesso

L’erede del grande Elvis, Lisa Marie Presley, sarebbe morta a causa delle complicazioni di un intervento per la perdita di peso.

Sono state svelate in queste ore le cause della morte della cantautrice, unica figlia del grande cantante che negli anni Cinquanta fu davvero un mito a livello internazionale. Le informazioni sono arrivate dall’esito dell’autopsia.

Le cause della morte di Lisa Marie Presley

Il 12 gennaio è morta a 54 anni l’unica erede del grande Elvis, sua figlia Lisa Marie, cantautrice di successo. Il decesso, avvenuto a Los Angeles, è stato dichiarato per cause naturali dovute a un’ostruzione dell’intestino tenue.

Andando più nel dettaglio e guardando alle informazioni rese note dal medico legale che ha eseguito l’autopsia, è stato confermato che la donna è morta per delle complicazioni dovute a un intervento di chirurgia bariatrica a cui si era sottoposta alcuni anni fa. Voleva perdere peso e ci era riuscita ma da rapporto rilasciato giovedì pomeriggio, possiamo capire come questa scelta sia stata fatale per lei.

Nel documento rilasciato dall’ufficio del medico legale della contea di Los Angeles, si evince che le complicazioni riportate sono in realtà frequenti in questo tipo di interventi chirurgici. La Mayo Clinic, dove la donna si è sottoposta alla chirurgia, ha spiegato che questa viene spesso eseguita quando gli altri metodi di perdita di peso non hanno avuto gli effetti desiderati o comunque se un paziente ha una grave condizione medica.

La Presley è morta in un ospedale a Los Angeles, dove era stata ricoverata in seguito a un arresto cardiaco, malore accusato mentre era in casa. Sappiamo ora delle complicazioni ma non quale sia il preciso problema medico che abbia portato all’arresto. Il referto autoptico però dice che all’inizio della giornata aveva accusato dolori allo stomaco, forse inizio del malessere.

La morte

Lisa Marie Presley è morta il 12 gennaio del 2023 a Los Angeles. È stata una cantautrice famosa più che per il suo lavoro, per il cognome. Infatti è l’unica figlia di Elvis, avuta dalla moglie Priscilla nel 1968.

Cominciò la carriera di cantante solista nel 2003 e il suo album d’esordio ebbe un discreto successo. Poi arrivò il secondo due anni dopo.

Per celebrare il trentennale della scomparsa del padre, duettò virtualmente con lui in una nuova versione del brano In the Ghetto. Seguirono altri album che consolidarono la sua bravura sul palco, insieme ad altre attività, infatti l’abbiamo vista spesso sul piccolo schermo, ospite e opinionista in diverse trasmissioni.

Nel 2020 arriva un importante lutto nella sua vita, infatti perde improvvisamente il figlio Benjamin, morto suicida all’età di 27 anni. Venne sepolta proprio vicino a lui e a Elvis nella famosa tenuta di famiglia che si trova a Memphis, divenuta un mausoleo e molto cara a lei perché lì aveva vissuto al sua infanzia.

La cerimonia funebre, a cui parteciparono nomi importanti dello spettacolo e non solo, fu trasmessa in diretta televisiva.