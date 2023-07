Identificato l’uomo che ha picchiato la fidanzata in strada a Napoli

L’aveva picchiata per strada a Napoli, lo scorso 8 luglio e alcune persone che passavano di lì erano intervenute per salvarla. Ora il ragazzo che stava malmenando la giovane è stato identificato.

Sono stati i Carabinieri ad individuarlo e si tratta di un 36enne della zona Nord della città. Cerchiamo di ricostruire insieme l’accaduto.

Napoli, identificato l’aggressore di una ragazza

Era la sera dell’8 luglio quando, in via Orazio a Napoli, nel quartiere Posillipo, una ragazza veniva picchiata per strada da quello che sembrava essere il suo fidanzato. grazie ad un attento lavoro di squadra e ad una indagine serrata, il ragazzo è stato identificato. Si tratta di un 36enne, della zona Nord della città di Napoli, con precedenti penali per droga.

La giovane, invece, ha 28 anni ed è originaria dell’hinterland napoletano. Ora, la posizione del fidanzato è al vaglio di chi sta indagando. Le indagini per arrivare alla sua identificazione, sono state coordinate dalla Procura di Napoli, dalla IV Sezione “Fasce Deboli”. Nelle prossime ore, è probabile che la giovane sarà convocata, quanto anche il suo fidanzato per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda e capire se ciò che è successo la sera dell’8 luglio si sia trattato solo di un episodio isolato di violenza fisica, o se invece si sia trattato di qualcosa di reiterato.

Le indagini sono partite grazie anche alle immagini di un video quanto alle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza della zona che, attraverso l’individuazione dell’auto del giovane e dalla sua targa, sono riusciti a risalire ai suoi movimenti e al percorso di ritorno fino a casa sua, dove è stato rintracciato e poi identificato dai Carabinieri stessi.

L’aveva picchiata in auto

Il video dell’aggressione, girato con un cellulare da un’abitazione di via Orazio, all’altezza del civico 121, era iniziato a circolare sui social e su Internet, portando avanti l’ipotesi che si trattava di un qualcosa avvenuto, però, qualche giorno prima, con esattezza la sera fra l’8 e il 9 luglio.

Dalle immagini è stato possibile vedere immagini molto particolari: una Smart lì parcheggiata con due persone nelle vicinanze che litigano animatamente fra di loro. Prima si senti il rumore di uno schiaffo, molto nitido anche se le immagini riprese dal cellulare sono state riprese da molto lontano. Altri ceffoni arrivano poi, fino a quando lei perde l’equilibrio e cade sulla portiera dell’auto.

La ragazza entra in auto, il giovane entra anche lui e si mette al lato guidatore. Presumibilmente continua a picchiarla anche nell’abitacolo dell’auto stessa e lo si intuisce dal fatto che l’automobile sobbalzi ad ogni movimento. È proprio in quel momento che, alcune persone che hanno assistito alla scena intervengono per difendere la giovane.

Ed è in quel momento che il 36enne scende dall’auto e li affronta. Ne parte una discussione fino a quando le persone decidono di allontanarsi. Il giovane, poi, risale in auto con lei e si allontana.