L’Iran chiude il confine con l’Iraq alla vigilia di ‘Kerbala’

Mentre l’Iran chiude le frontiere, i disordini in Iraq hanno fatto almeno 35 morti, alla vigilia del più grande pellegrinaggio religioso del mondo nella città irachena di Kerbala.

Violenti scontri tra le milizie affiliate al potente religioso sciita Muqtada al-Sadr e gruppi rivali a Baghdad lunedì hanno spinto l’Iran a chiudere martedì i suoi confini con l’Iraq e consigliare ai suoi cittadini di evitare di recarsi nel paese vicino, secondo fonti ufficiali citate da Reuters.

Questo nuovo scoppio di violenza ha già causato almeno 35 morti e 250 feriti, dopo che i sostenitori di Al Sadr hanno preso d’assalto il Palazzo Presidenziale dopo l’annuncio del religioso del suo ritiro dalla vita politica. I disordini e l’annuncio delle autorità iraniane arrivano a due settimane dall’anticipo di quello che è considerato il più grande pellegrinaggio religioso del mondo: l’Arbain (quaranta in arabo), che si tiene ogni anno nella città irachena di Kerbala e che riunisce milioni di sciiti. Di quei milioni di fedeli, molti sono iraniani.

Il pellegrinaggio di Arbain deve il suo nome al fatto che viene celebrato nel quarantesimo e ultimo giorno di lutto dopo l’Ashura, la festa più importante del calendario sciita, che commemora il martirio a Kerbala del terzo imam sciita, Hussein Ibn Ali. Quest’anno l’Arbain si festeggia il 16 e 17 settembre. “Il confine con l’Iraq è stato chiuso. Per motivi di sicurezza, è necessario che gli iraniani si astengano dal recarsi in Iraq fino a nuovo avviso”, ha affermato il viceministro dell’Interno iraniano Majid Mirahmadi.

La televisione di Stato ha riferito a sua volta che il Paese ha sospeso tutti i voli verso il territorio iracheno. “Stiamo cercando di organizzare un volo di emergenza per riportare indietro gli iraniani dall’Iraq e da Baghdad, che attualmente si trovano in aeroporto. Speriamo di evacuarli oggi”, ha detto un alto funzionario dell’ente aeronautico iraniano. Muqtada al Sadr ha invitato martedì i suoi seguaci a ritirarsi dalla Green Zone – l’area fortificata della capitale irachena che ospita i principali edifici governativi, come il Palazzo Presidenziale e il Palazzo del Governo, nonché le ambasciate straniere – e ha loro un’ora per questo.

Si è anche scusato con la popolazione. Poco dopo, le forze di sicurezza irachene hanno annunciato la revoca del coprifuoco imposto il giorno prima dalle sette di sera. Baghdad si era svegliata tra scontri intermittenti, soprattutto nella Green Zone. Nonostante il coprifuoco a livello nazionale, le scaramucce erano continuate durante la notte nella capitale e in altre regioni. Una fonte del Baghdad Operations Command ha portato a 35, in dichiarazioni a Efe, il bilancio delle vittime dei disordini, mentre i feriti sono già 250.

Le forze di sicurezza irachene hanno confermato che le milizie coinvolte negli scontri hanno persino utilizzato armi da guerra, come i quattro missili che in mattinata hanno colpito un complesso abitativo nella Green Zone, afferma in una nota la Security Information Cell. governo. Tale agenzia ha riferito che i proiettili erano stati lanciati dalle aree di Al Habibiya, a Sadr City, un’area densamente popolata a maggioranza sciita nella parte orientale di Baghdad, e dal quartiere di Al Baladiyat.

Una grave crisi politica Fin dalle elezioni anticipate dello scorso ottobre, l’Iraq è stato impantanato in una grave paralisi politica che fa riferimento agli scontri sulla distribuzione del potere tra i blocchi della maggioranza sciita che hanno governato il Paese arabo dall’invasione statunitense nel 2003. Sairun (Walkers) , la formazione guidata da Al Sadr, è riuscita a conquistare il maggior numero di seggi alle urne: 73 dei 329, che non sono bastati a formare un governo senza i principali rivali sciiti, la maggioranza allineata con l’Iran.

Le differenze tra i seguaci di Al Sadr (Nayaf, 49 anni) ei suoi rivali filo-iraniani del Coordination Framework si sono cristallizzate nella loro incapacità di mettersi d’accordo sulla scelta di un nuovo presidente e primo ministro. Secondo la ripartizione degli incarichi concordata dopo il rovesciamento di Saddam Hussein, la carica di primo ministro è ricoperta da un esponente della maggioranza sciita; la presidenza, un curdo; e la presidenza del Parlamento, un sunnita.

A giugno, i deputati sadristi si sono dimessi in blocco su ordine del loro leader. Il 27 luglio, i suoi sostenitori sono scesi in piazza e hanno preso d’assalto il Parlamento, protestando contro la proposta di primo ministro dei suoi rivali. Da allora sono rimasti accampati davanti al loro quartier generale.