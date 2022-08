5 centesimi, questa monetina che tutti ignoriamo vale oro: ti intaschi tantissimi soldi

By

I 5 centesimi sono sempre stati sottovalutati, eppure riserva non poche sorprese e i collezionisti fanno a gara per poterla avere.

Dopo che la Lira ha detto addio a tutti gli italiani, l’Euro è diventato il protagonista assoluto per i pagamenti. Le sue monete vengono – spesso e volentieri – sottovalutate e si crede che non possano avere valore. È un grande errore, perchè ci sono delle monete che possono fare la differenza e far intascare non pochi soldi.

Il valore delle monete Euro

Spesso e volentieri le monete ci passano tra le mani e non facciamo caso ai dettagli, quelli importanti. Gli esperti sanno bene cosa guardare e cosa cercare, considerando che ci sono monete rare o con errori di conio che possono far guadagnare non pochi soldi.

In particolare gli Euro che, seppur moneta entrata in vigore da 20 anni, presenta degli esemplari particolarmente interessanti ricercati dai collezionisti di ogni parte del mondo. Ovviamente, in tema di collezionismo è doveroso controllare fattori e dettagli particolari.

Soprattutto negli ultimi anni, il mondo del collezionismo di monete ha varcato i confini e si sta espandendo sempre di più. Si ricorda che gli Euro sono attivi ma alcuni esemplari hanno un buon valore, perché ricchi di dettagli/errori/particolarità che aumentano i soldi guadagnabili.

Ci sono delle monete rarissime e in ottime condizioni che possono cambiare la vita, altre invece hanno un valore basso ma comunque da tenere da conto. Sono gli stessi esperti che mettono in moto il meccanismo di ricerca appositamente per attuare il processo di selezione, tra fattori e dettagli che fanno la differenza.

È bene evidenziare che non tutte le monete possono essere collezionate, ma alcuni esemplari sono interessanti perché particolari. Nello specifico dei 5 centesimi di Euro, ci sono degli esemplari da tenere in considerazione datate 2003.

5 centesimi in Euro, quale vale tantissimi soldi?

Cerchiamo di fare chiarezza? La moneta da 5 centesimi viene spesso e volentieri sottovalutata e messa da parte.

Quella coniata a Roma nel 2003 potrebbe non destare alcuna curiosità, eppure non possiamo permetterci di non valutare alcuni dettagli.

La moneta da 5 centesimi classica è quella con il Colosseo su una delle sue facciate, ma quella del 2003 è stata coniata con meno di 2 milioni di esemplari e negli anni ha aumentato il suo valore e i collezionisti ne sono alla ricerca. Non bisogna, infatti, non considerare le tantissime rarità che ci sono oggi a disposizione.

Un esemplare di 5 centesimi di euro in ottime condizioni, ancora in circolazione, arriva ad un valore di circa 100euro. Non sono valutazioni che cambiano la vita ma comunque possono dare una mano.

Ovviamente, quando si parla di monete che sono ancora in circolazione non è possibile avere un valore certo e concreto. Quello che gli esperti evidenziano è la possibilità di arrivare ad un buon compromesso, soprattutto quando si parla di esemplari in ottime condizioni e coniate nel 2003. Il consiglio è quello di rivolgersi sempre a collezionisti esperti, così da considerare tutte le possibili varianti.