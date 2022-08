L’Inter trova il Barca ed il Bayern, Psg e Chelsea con Juve e Milan!

Sorteggio amaro per le squadre italiane con l’Inter che viene sorteggiata in un girone di ferro con Barcellona e Bayern Monaco, alla Juventus va leggermente meglio nel girone con PSG, Benfica e Maccabi Haifa, il Milan campione d’Italia affronterà il Chelsea, la Dinamo Zagabria ed il Salisburgo



E’ iniziata oggi ufficialmente la nuova edizione della Uefa Champions League con il super Real Madrid di Carlo Ancelotti e Karim Benzema che è pronto a difendere la coppa dalle grandi orecchie vinta lo scorso maggio nella finale di Parigi contro il Liverpool.

Il sorteggio è stato amaro per le nostre italiane con l’Inter di Simone Inzaghi che è stata inserita in un girone di ferro insieme al Barcellona di Xavi ed al sempre temibile Bayern Monaco.

Accoppiamento invece “fattibile” per la Juventus di Massimiliano Allegri che si giocherà il primo posto con il Paris Saint Germain di Messi, Mbappè e Neymar, con Benfica e Maccabi Haifa che partono nettamente indietro nei pronostici.

Scontro affascinante per il Milan che andrà a Stamford Bridge per confrontarsi con il Chelsea di Thomas Tuchel con Salisburgo e Dinamo Zagabria a completare il girone.

Missione proibitiva anche per il Napoli di Luciano Spalletti che, oltre al super Liverpool, sfiderà Ajax e Rangers nel gruppo A.

Italiane, la Champions League inizia in salita

Sulla carta l’impresa più difficile spetterà all’Inter di Simone Inzaghi: Bayern Monaco e Barcellona sono due avversarie di altissima qualità, i nerazzurri sono sfavoriti per il passaggio del turno ma proveranno a giocarsi le proprie chance in un San Siro che spingerà la squadra vice Campione d’Italia.



Juventus e Paris Saint Germain in queste ore stanno definendo la trattativa che porterà Leandro Paredes a Torino, per l’argentino e per Angel Di Maria ci sarà subito l’occasione di sfidare i loro ex compagni di squadra in un test che sarà difficilissimo per i ragazzi di Massimiliano Allegri.

I bianconeri hanno l’obbligo di passare il turno, oltre ai campioni di Francia infatti nel girone sono presenti Benfica e Maccabi Haifa, avversari ostici ma che sulla carta sembrano nettamente inferiori ai bianconeri.

Missione non impossibile neanche per il Milan di Stefano Pioli che, nonostante la presenza del Chelsea, si giocherà le proprie chance di qualificazione contro Salisburgo e Dinamo Zagabria.

Il Napoli di Luciano Spalletti avrà invece l’opportunità di scendere in campo sul prato di Anfield contro un Liverpool che anche quest’anno sembra uno dei candidati alla vittoria finale.

Girone, sulla carta, agevole per i campioni d’Europa in carica: il Real Madrid di Carlo Ancelotti affronterà infatti Lipsia, Shaktar Donetsk e Chelsea.

Il Manchester City di Pep Guardiola è stato inserito nel gruppo G con Siviglia, Borussia Dortmund e Copenaghen.

Tanti incroci in questa prima fase di Champions League con Erling Haaland che quindi tornerà subito in Germania per sfidare la sua vecchia squadra.