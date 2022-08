Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha nominato come capo del Secret Service Kimberly Cheatle. La prima donna nella storia degli USA ad acquisire quest’importante ruolo.

Kimberly Cheatle dopo una lunga e soddisfacente carriera nell’ambito della sicurezza ad alti livelli, sarà il capo del Secret Service. Il presidente Biden appare molto entusiasta della sua scelta.

La nomina del nuovo capo del Secret Service di Biden

Joe Biden ha dunque nominato per la prima volta negli Stati Uniti una donna come capo dell’importantissimo Secret Service, l’agenzia che si occupa della sicurezza di tutte le più importanti personalità politiche americane.

La Cheatle dispone di una carriera di ben 27 anni all’interno del settore, avendo occupato anche cariche molto importanti.

Attualmente infatti la donna occupava il ruolo di capo della sicurezza della PepsiCo North America. Prima ancora ha lavorato per più di vent’anni nel Secret Service, ottenendo anche il ruolo di prima donna come assistente del direttore nelle operazioni di protezione.

Inoltre ha lavorato per un determinato periodo di tempo nella scorta dello stesso Biden, quando era vicepresidente.

In ogni caso il presidente Usa è fiero della sua scelta, lodando pubblicamente le capacità di Kimberly Cheatle e definendola “la miglior scelta in un periodo difficile come questo”.

Lo United States Secret Service

Il Secret Service degli Stati Uniti è un’agenzia federale nata nel 1865 per contrastare la contraffazione della valuta americana. Nel 1901, dopo l’assassinio del presidente William McKinley, il congresso degli Stati Uniti decise di affidargli anche la protezione del presidente.

Nel 1968, dopo la morte di Robert Kennedy il congresso decide di ampliare la protezione da parte dell’agenzia anche nei confronti di tutte le altre figure politiche di spicco del paese.

Per questo l’agenzia ha il diritto di utilizzare tutte le informazioni delle altre agenzie segrete. In modo da assicurare la completa protezione di tutte le figure politiche e dei loro familiari.

In ogni caso il Secret Service non va considerato come un vero e proprio servizio segreto come per esempio la CIA, in quanto non si occupa di intelligence. Per intelligence si intende la raccolta, il mantenimento e l’analisi di dati che possono risultare utili alla sicurezza nazionale di un determinato paese.

Al contrario i suoi campi di indagine sono principalmente i reati di frode, furto finanziario e crimine informatico.

Il capo del Secret Service fino a questo momento è stato James Murray.