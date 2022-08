L’Inter reagisce subito, 3-1 alla Cremonese!

Dopo la brutta sconfitta dell’olimpico torna a vincere e convincere l’Inter di Simone Inzaghi che supera la Cremonese con un netto 3-1 firmato da Correa, Barella e Lautaro Martinez, per i lombardi il gol della bandiera nel finale è realizzato da Okereke.



Serviva una reazione d’orgoglio da parte dei nerazzurri che in un San Siro tutto esaurito non hanno deluso le attese conquistando una vittoria netta e meritata contro una Cremonese ancora una volta volenterosa ma quasi mai in grado di impensierire Samir Handanovic.

Con Lukaku infortunato Simone Inzaghi decide di rinunciare dal primo minuto anche a Lautaro Martinez mandando in campo Edin Dzeko e Joaquin Correa dal primo minuto.

Sono proprio i due attaccanti a confezionare il gol del vantaggio con l’argentino veloce a ribadire in rete dopo la parata di Radu.

Sul finale di primo tempo Barella confeziona un gol d’autore e nella ripresa Lautaro Martinez mette il punto esclamativo sulla partita prima del gol finale di Okereke.





L’Inter riparte da Dzeko e Correa

Nonostante le difficoltà di inizio stagione l’Inter di Simone Inzaghi andrà a giocarsi il derby con il Milan con un +1 in classifica maturato dopo il pareggio dei rossoneri sul campo del Sassuolo di Alessio Dionisi.



Risposta importante da parte dei vice campioni d’Italia che giocano una partita solida e ottima dal punto di vista tecnico con Marcelo Brozovic tornato per una notte ai livelli abituali.

Anche stasera l’ex tecnico della Lazio ha avuto risposte importanti dalla propria panchina con Dzeko e Correa che hanno dimostrato di essere più di semplici alternative a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.

Contro il Milan vedremo quali saranno le scelte di Simone Inzaghi che non rinuncerà al suo numero 10 con Dzeko che potrebbe essere il partner d’attacco giusto per affrontare Kalulu e compagni.

In attesa di Juventus e Napoli dunque l‘Inter si porta a 9 punti in classifica riprendendo il proprio cammino dopo la brutta sconfitta subita all’Olimpico contro la Roma di Maurizio Sarri.

La sensazione rimane la stessa, l’Inter ha una profondità di rosa che le altre al momento sembrano non avere ed i nerazzurri sono i favoriti assoluti per la vittoria dello scudetto.

Vedremo quanto peserà in queste settimane l’assenza di Romelu Lukaku ma questa sera Dzeko e Correa hanno dato a Simone Inzaghi risposte più che convincenti in vista dell’attesissimo derby di Milano in programma sabato alle 18:30.