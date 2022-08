La Roma riparte da Dybala! 3-0 al Monza!

Un sontuoso Paulo Dybala realizza i suoi primi gol con la maglia giallorossa e permette alla Roma di archiviare la pratica Monza già nel primo tempo, nella ripresa è di Roger Ibanez il sigillo finale, Mourinho che vola in vetta alla classifica dopo quattro turni di campionato



Con la doppietta di oggi sono 100 i gol in Serie A di Paulo Dybala, l’argentino manda in estasi il pubblico dell’olimpico con una doppietta da urlo nel primo tempo e tante giocate di qualità, standing ovation dello stadio al momento della sostituzione nel secondo tempo.

Eccola la prima “Joya” romanista, Mourinho si gode una Roma finalmente bella e convincente che continua a subire pochissimo e sale da sola in vetta alla classifica aspettando il Napoli di Luciano Spalletti che scenderà in campo domani sera.

Continua a deludere invece il Monza che è ancora alla ricerca dei primi punti in Seria A, Stroppa aspetta Nicolò Rovella che avrà il compito di dare geometrie ad una squadra con pochissima qualità a centrocampo.

Dybala-Show! la Roma vola in classifica!

Dopo le vittorie sofferte con Cremonese e Salernitana e la brutta prestazione offerta sul campo della Juventus, i giallorossi riprendono il proprio cammino mettendo in mostra finalmente un bel gioco contro un Monza oggettivamente troppo inferiore dal punto di vista tecnico e tattico.

Doveva essere la notte di Paulo Dybala e l’ex numero 10 della Juventus si è preso la scena con una doppietta d’autore che ha fatto esplodere il pubblico di fede romanista.

Anche stasera il tridente offensivo con Abraham e Pellegrini ha dato risposte importanti e Mourinho aspetta il ritorno in campo di Nicolò Zaniolo per godersi una Roma che in fase offensiva sembra assolutamente devastante.

Nella ripresa è il solito calcio d’angolo a scaturire il gol con Roger Ibanez che sovrasta Caldirola e chiude i conti fissando il risultato sul 3-0.

Nel finale Jose Mourinho fa esordire anche Andrea Belotti che dimostra una buona condizione fisica sfiorando subito il gol e duettando bene con i nuovi compagni di squadra.

Per il Monza un’altra partita da dimenticare, Stroppa dovrà essere bravo a compattare una squadra che sembra spaesata e senza idee nonostante i tanti acquisti fatti dalla società in questo mercato estivo.

Domani sono in programma le visite mediche di Nicolò Rovella che avrà il compito di prendere in mano la regia dei lombardi in una corsa alla salvezza che rischia di complicarsi sempre di più.