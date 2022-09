L’Inter passa a Plzen, è la vittoria di Simone Inzaghi

Dopo le tante critiche subite nelle ultime settimane l’Inter sembra in netta ripresa e contro Torino e Viktoria Plzen i ragazzi di Simone Inzaghi hanno conquistato 6 punti senza concedere nessun gol agli avversari, ottimo segnale in vista della stagione.



Non poteva sbagliare l‘Inter dopo la sconfitta interna contro il Bayern Monaco ed i nerazzurri sono entrati subito con il piglio giusto in campo non soffrendo praticamente mai l’intensità dei propri avversari.

Tanti meriti vanno a Simone Inzaghi che, in un periodo molto difficile per la sua squadra ha dimostrato di avere il totale controllo della situazione riuscendo a motivare l’ambiente creare il giusto entusiasmo con i propri tifosi.

Il tecnico piacentino è stato il vero protagonista della sfida di Plzen indovinando la formazione iniziale con un turnover importante a assolutamente efficace.

La palma di migliore in campo va sicuramente ad Edin Dzeko che con un gol ed un assist è il protagonista assoluto della sfida di Plzen dimostrandosi ancora una volta attaccante completo e formidabile nelle partite di Champions League.

L’Inter di Inzaghi vince con il turnover

Inzaghi lascia in panchina Stefan De Vrij e lancia dal primo minuto Francesco Acerbi, il difensore ex Lazio gioca una partita attenta e concentrata evidenziando ancora una volta di essere una garanzia nella difesa a tre tanto cara al tecnico nerazzurro.



Le note negative per l‘Inter arrivano ancora una volta dalla corsia mancina, Robin Gosens continua a faticare tantissimo e rischia di diventare sempre più un oggetto misterioso in un’Inter che potrebbe decidere di metterlo sul mercato nella finestra di Gennaio.

Il terzino tedesco non riesce a replicare le straordinarie prestazioni offerte con la maglia dell’Atalanta ed ora rischia di finire in fondo alle gerarchie non soltanto con Federico Dimarco ma anche con Raoul Bellanova che è entrato bene nella sfida con il Torino.

Ora i nerazzurri affronteranno la sorprendente Udinese di Andrea Sottil, squadra che al momento sembra in grande forma e soprattutto in casa ha dimostrato di saper mettere in difficoltà chiunque.

Contro i friulani tornerà sicuramente titolare Lautaro Martinez, mentre Lukaku lo rivedremo dopo la sosta per le nazionali.

Ora l’obiettivo dell’Inter deve essere quello di dare continuità a questi risultati cercando di competere fino in fondo per lo scudetto nella speranza di riuscire anche a centrare la qualificazione per gli ottavi di finale di Champions League in un girone molto complicato.