L’Inter è in vendita, incarico a Raine Group e Goldman Sachs

La notizia arriva direttamente dal Financial Times, la celebre redazione inglese comunica come l’Inter sia ufficialmente in vendita, all’operazione sta lavorando Raine Group, che ha già curato la vendita del Chelsea, e Goldman Sachs.



Il gruppo Suning è ufficialmente alla fine dell’avventura alla guida dell’Inter, il club è alla ricerca di una nuova proprietà con Raine Group già al lavoro per chiudere l’operazione nel più breve tempo possibile.

Le indiscrezioni circolavano già da diverse settimane, oggi il prestigioso quotidiano londinese ha sciolto ogni dubbio lanciando in esclusiva la notizia ufficiale.

A curare l’operazione ci saranno Goldman Sachs e Raine Group, quest’ultima è la banca d’affari che ha recentemente curato la vendita di un altro club calcistico prestigioso, ovvero il Chelsea.

La famiglia Zhang è alla guida del club nerazzurro dal 2016 ed ha ampiamente realizzato l’obiettivo di riportare il club ad essere competitivo sia in Italia che in Europa.

L’Inter sotto la gestione del gruppo Suning ha vinto un campionato, arricchendo la bacheca anche con due trionfi in Coppa Italia ed uno in Supercoppa.



Italian football club Inter Milan kicks off search for buyer https://t.co/IsBz7HYGtQ — Financial Times (@FT) October 17, 2022

Inter in vendita, Zhang lascia dopo sei anni

Proprio nelle ultime settimane sul club nerazzurro ha approvato il bilancio relativo all’ultima stagione, la perdita di 140 milioni di euro ha portato la società ad un miglioramento rispetto a due bilanci fa con una perdita ridotta di circa 110 milioni.

Proprio in seguito dell’ultima riunione ufficiale la proprietà ha promesso ai propri tifosi il massimo impegno con l’obiettivo di mantenere alta la competitività della rosa ora allenata da Simone Inzaghi.



Steven Zhang lascia sicuramente tra gli applausi ed i ringraziamenti del popolo nerazzurro, il gruppo Suning ha riportato l’Inter ai vertici del calcio europeo investendo su giocatori importanti e riuscendo comunque a rimanere competitivo anche dopo le cessioni di Lukaku ed Hakimi su tutte.

Per il momento ancora non risulta nessuna offerta ufficiale ma Raine Group lavorerà per cercare di chiudere presto questa grande operazione.

Stando a quanto riportato da Financial Times, Il gruppo Suning sarebbe comunque aperto all’ingresso di nuovi partners di minoranza, anche se la notizia finora non è stata confermata ufficialmente dalla società milanese.

Simone Inzaghi per il momento dovrà pensare solo al campo, la sua Inter è in netta ripresa e pronta per riprendersi la vetta della classifica dopo un inizio di stagione negativo.