Lavatrice, questa opzione alleggerisce la bolletta: un mucchio di soldi in meno

Con la lavatrice non si scherza e per risparmiare occorre optare per questa opzione, il prima possibile e la bolletta man mano scende.

Avete mai pensato a quanto consumi un lavaggio in lavatrice? Tantissimo, soprattuto se si tratta di un elettrodomestico datato e non performante come quelli che sono oggi a disposizione. Ci sono famiglie che non possono rinunciare alla lavatrice, nonostante il periodo inviti tutti quanti al risparmio completo per non incorrere in bollette astronomiche. C’è un metodo molto semplice che consente di risparmiare senza dover rinunciare alla lavatrice, con capi puliti e profumati.

Quanto consuma lavare i panni in lavatrice?

Nella vita di tutti i giorni ci sono milioni di famiglie che non possono fare a meno della lavatrice. C’è però il dubbio di quanto questa possa consumare lavaggio dopo lavaggio, soprattutto se si hanno dei bambini piccoli o una famiglia numerosa.

Quando si parla di bollette ed energia elettrica, viene subito in mente questo elettrodomestico perché si crede che consumi molto e che si possa rinunciare al suo lavoro. Alcuni studi hanno dimostrato che la lavatrice consuma molto se datata o usata in fasce orarie diurne, quelle dove costa maggiormente l’energia elettrica.

Nella maggior parte dei casi, il suo utilizzo impatta per il 4% del totale e c’è una motivazione specifica che andremo a comprendere tra poco. Le stime parlando di un costo pari a 155 euro all’anno, ma un modello grande o datato potrebbe arrivare a costare sino a 413 euro all’anno.

Il metodo per risparmiare con la lavatrice: scegli questa opzione

Il consumo di energia elettrica della lavatrice è dovuto soprattutto all’uso dell’acqua calda. Per questo motivo è importante scegliere l’opzione acqua fredda per lavare i capi e renderli puliti oltre che profumati.

Il lavaggio a freddo, inoltre, rimuove ogni tipo di macchia in pochi secondi. L’acqua calda, al contrario, potrebbe creare un effetto domino fastidioso fissando le macchie sul tessuto.

L’opzione non si sceglie solo per risparmiare, ma anche per non rischiare di rovinare i capi delicati come seta e lino. Anche la lana predilige il lavaggio in acqua fredda così come i materiali “tecnici”.

A tutto questo si aggiunge che l’acqua fredda consente anche di igienizzare i capi non sporchi, per rinfrescarli dopo una giornata di lavoro o di divertimento. L’opzione è ottimale per risparmiare sulla bolletta di fine mese perché è essenziale che questo non sfugga come obiettivo principale.

Ovviamente, una attenzione particolare ad alcuni capi che non possono essere lavati in acqua fredda. In quel caso è consigliato leggere l’etichetta e valutare il tipo di lavaggio più adatto. In linea generale, si potrà fare un lavaggio alla settimana con acqua calda e poi optare per la fredda per tutti gli altri lavaggi.

A fine mese si potranno notare degli zero in meno sulla bolletta e minore sprechi.