L’inter continua a non convincere, valutazioni in corso per Inzaghi

Quella contro l’Udinese è stata per l’Inter la terza sconfitta in campionato in appena 8 gare, la quarta in 10 partite ufficiali se consideriamo anche la Champions League, dati preoccupanti per un Simone Inzaghi che fatica ad imporre alla squadra i suoi principi di gioco



L’avvio di stagione non è stato certamente esaltante per l’Inter di Simone Inzaghi che continua a subire tantissimi gol nonostante una difesa, sulla carta, di assoluto livello.

Anche nella sfida con l‘Udinese sono stati tanti gli errori individuali con Skriniar, De Vrij e Bastoni che sembrano aver perso lo smalto delle ultime stagioni.

Dopo la sosta per le nazionali i nerazzurri ospiteranno la Roma di Jose Mourinho in un match delicato ed assolutamente decisivo per le ambizioni dell’Inter che non può permettersi di perdere ulteriori punti dalla vetta della classifica.

La dirigenza sta avendo contatti continui con Simone Inzaghi, il tecnico al momento non sembra a rischio ma le prossime partite saranno decisive per capire il suo futuro sulla panchina di San Siro.

Momento buio per l’Inter, Inzaghi a caccia di risposte

Come evidenziato dallo stesso allenatore al termine della sfida con l‘Udinese, il problema principale della squadra al momento sembra essere la preoccupante fragilità difensiva.

Sono addirittura undici i gol subiti in otto partite di campionato, tanti, troppi per una squadra dotata di difensori di altissimo livello come l’Inter.



Inzaghi dovrà essere bravo a sfruttare la pausa per lavorare sul gruppo e cercare di ridare al pubblico di fede nerazzurra quell’entusiasmo svanito nelle ultime settimane.

Per la sfida con la Roma il tecnico piacentino recupererà anche Romelu Lukaku, giocatore che sta mancando tantissimo in fase di finalizzazione ai ragazzi di Simone Inzaghi.

Nel prossimo mese l’Inter si giocherà anche il passaggio del turno in Champions League nel doppi confronto con il Barcellona di Xavi in un match che promette spettacolo e grandi emozioni.

Al momento Inzaghi non sembra in discussione ma servirà una significativa scossa nel prossimo mese per non rischiare di compromettere la stagione già a settembre.

L’Inter ha l’obbligo di competere fino alla fine per la vittoria dello scudetto ed il mercato svolto in estate da Beppe Marotta può essere giudicato positivo, ora sta a Simone Inzaghi il compito di riportare l’Inter in vetta alla Serie A.

Le due grandi favorite per lo scudetto Juventus ed Inter sono in piena crisi, Allegri ed Inzaghi pronti a riprendersi in mano le loro squadre.