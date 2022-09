A cosa serve quel buchetto sul tubo dell’aspirapolvere? Ha una funzione importante

Il buchetto sul tubo dell’aspirapolvere ha una funzione specifica? Forse non lo sapete, ma è fondamentale ed è da usare correttamente.

L’aspirapolvere è uno degli elettrodomestici più usati e proprio per questo deve essere pulito e mantenuto al meglio. Ad oggi è impensabile pulire una casa senza l’aiuto dell’aspirapolvere, proprio perchè in grado di eliminare ogni tipo di detrito – particella di polvere o residuo di cibo che si trova nelle superfici.

Non solo, oggi sono strumenti altamente tecnologici ideali per rendere le superfici pulite in pochissimi secondi. Avete mai notato quel buchetto sul tubo dell’aspirapolvere? Non è stato inventato a scopo estetico, al contrario ha una funzione estremamente importante.

Come si pulisce l’aspirapolvere?

L’aspirapolvere è uno degli elettrodomestici più cari che ci sono in circolazione, per questo motivo è bene preservarlo e usarlo come da istruzioni del produttore. Dopo ogni uso, questo strumento deve essere pulito al meglio così che le sue performance siano sempre a disposizione e per lunghissimo tempo.

In linea generale, si deve:

Pulire i filtri e tutti gli accessori che fanno parte dell’aspirapolvere. Ogni 3 mesi al massimo è opportuno controllare i filtri e il tubo di aspirazione dove si accumulano tutti i residui della polvere. Ideale è una buona soluzione naturale, con un bicchiere di aceto bianco e una piccola quantità di detersivo per i piatti all’interno di una bacinella di acqua fredda. Per raggiungere gli angoli più difficili, basterà usare uno spazzolino vecchio;

Buchetto sul tubo dell’aspirapolvere, a cosa serve veramente?

Ogni aspirapolvere è fatto in maniera differente, soprattutto quelli moderni che hanno funzionalità all’avanguardia con tecnologia ciclonica di altissimo livello. In tutti i modelli, c’è sempre quel buchetto su tubo che nessuno sa a che cosa si riferisca.

L’apertura non ha uno scopo estetico bensì funzionale, ed è un componente da conoscere per usare il proprio elettrodomestico nel migliore dei modi.

Il buchetto sul tubo dell’aspirapolvere può essere aperto o chiuso e tantissimi lo usano per il controllo della potenza di aspirazione. Ma non è quello il suo scopo principale.

Questa funzionalità è stata progettata per evitare che il motore si surriscaldi quando è intasato. È importante che si apra durante l’uso così che il motore non si surriscaldi, generando una pressione maggiore e sprecando energia elettrica che impatta sulla bolletta di fine mese.

L’aria fredda circola e il motore si surriscalda, anche se ci sono dei residui di sporco che possono compromettere uso e pulizia.

