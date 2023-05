L’INPS potrebbe pagare 10 anni prima la pensione a chi presenta questo documento

Alcuni pensionati potrebbero andare in pensione 10 anni prima grazie a questo provvedimento. Come richiederlo.

Convivere con una disabilità è qualcosa che inevitabilmente influenza ogni aspetto della vita quotidiana, anche un’attività come il lavoro, che si potrebbe dare per scontato. Per fortuna il governo ha attuato diverse iniziative per agevolare le persone con disabilità e migliorare la qualità della loro vita. Ad esempio, in base al grado di disabilità e alle condizioni di vita della persona disabile si potrebbero ottenere bonus da 290 o 525 euro al mese. Ultima ma non meno importante, la pensione di vecchiaia anticipata di quasi 10 anni è prevista per alcuni lavoratori con invalidità almeno all’80%.

Gli invalidi all’80% potranno andare in pensione 10 anni prima

Chi sarà a beneficiare di questa pensione anticipata? I lavoratori che potranno andare prima in pensione sono coloro che sono invalidi almeno all’80%. Come sappiamo, la pensione di vecchiaia permette, in condizioni ordinarie, di andare in pensione a 67 anni e con 20 di contributi.

La pensione 10 anni prima di cui parliamo in questo articolo permette invece di andare in pensione a 61 anni per gli uomini e 56 per le donne. Nel caso in cui l’invalidità in questione sia rappresentata dalla cecità, l’età per la pensione scende a 56 anni per gli uomini e 51 per le donne. Si parla quindi di una pensione anticipata fino a 10 anni prima.

I requisiti per andare in pensione anticipata

Quali sono i requisiti per accedere a questo tipo di pensione anticipata? Come abbiamo accennato, è necessario avere un’invalidità riconosciuta all’80%. Tale invalidità, dopo essere stata riconosciuta in precedenza da una commissione medica, deve essere resa valida dagli uffici dell’INPS competenti.

Poi, il lavoratore o la lavoratrice in questione dev’essere un dipendente privato. Sarà quindi iscritto ai fondi istitutivi, oppure all’Assicurazione Generale Obbligatoria. Questo tipo di pensione anticipata non è disponibile quindi per i dipendenti pubblici o gli autonomi.

Il richiedente deve inoltre aver versato almeno una volta i contributi entro il 31 dicembre del 1995, e aver maturato un montante contributivo di almeno 20 anni.

Come fare domanda

Una volta esaminati i requisiti e i termini per presentare la domanda per godere di questa pensione anticipata a 10 anni prima, la domanda sorge spontanea. Come possiamo fare richiesta per goderne?

La procedura è molto semplice: si deve fare domanda attraverso il servizio web disponibile sul sito dell’INPS. In alternativa, si può richiedere questo tipo di pensione anticipata tramite un ufficio del Patronato o tramite il Contact Center dell’INPS. Per ricevere il primo cedolino della pensione anticipata per gli invalidi all’80% c’è una finestra mobile di 12 mesi.

Perché la pensione 10 anni prima è un grande aiuto

La pensione anticipata rappresenta un importante aiuto per i lavoratori con invalidità almeno all’80%. Grazie a questa possibilità, infatti, essi possono accedere ad un reddito mensile sufficiente per soddisfare le proprie esigenze economiche e quelle della propria famiglia, senza dover continuare a lavorare fino all’età pensionabile ordinaria.

Per i lavoratori con invalidità, inoltre, la possibilità di accedere alla pensione anticipata rappresenta una vera e propria svolta nella propria vita, in quanto spesso le loro condizioni di salute non consentono loro di continuare a lavorare fino all’età pensionabile ordinaria, senza compromettere ulteriormente il proprio stato di salute.

Inoltre, la pensione anticipata a 10 anni prima consente di poter usufruire di una maggiore tutela della propria salute e del proprio benessere psicofisico, garantendo così una maggiore qualità della vita.

Infatti, poter dedicarsi maggiormente alla propria salute e al proprio benessere, senza dover svolgere un lavoro che potrebbe compromettere ulteriormente le proprie condizioni di salute, rappresenta un importante vantaggio per questi lavoratori.