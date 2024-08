Sul corpo non sarebbero stati trovati segni di violenza, ma la salma è stata affidata all’Autorità Giudiziaria per l’esame autoptico.

Sui social condivideva video sul calcio, cui spesso partecipava anche la moglie in maniera scherzosa.

L’influencer Enzo Bondi trovato morto in strada a Roma

E’ stato trovato privo di vita in strada, a Roma, Enzo Bondi, 40 anni, noto per la sua attività da influencer calcistico sui social. Il corpo è stato trovato, poco dopo la mezzanotte, sul marciapiede del Lungotevere Dante. La presenza del cadavere è stata segnalata da alcuni passanti che hanno allertato il 118. Sul posto i carabinieri. Secondo una prima analisi, sul corpo dell’uomo non ci sarebbero segni di violenza, ma la

salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria e trasferita all’obitorio di Tor Vergata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enzo Bondi (@kaiserjny_)

Tiktoker e youtuber di grande successo, particolarmente apprezzato per la sua passione per il calcio e la sua fede giallorossa, attraverso i suoi canali, offriva analisi pre e post partita, soprattutto riguardanti le partite della Roma, e approfondimenti sul fantacalcio. Diffondeva anche notizie esclusive sul calcio e il calciomercato. Riguardo alla sua vita privata, era sposato e lui e sua moglie creavano video divertenti insieme, soprattutto su TikTok. La moglie si prestava al gioco dei pronostici bizzarri sul calcio, nonostante non fosse esperta. La coppia aveva due figli, entrambi romanisti, come il padre.