Limoni, se li coltivi così ti dureranno per tutto l’anno: il metodo semplicissimo

Limoni: il metodo semplicissimo che dovreste conoscere proprio tutti per poterli far durare per tutto l’anno. Quello che c’è da sapere su questo metodo.

Servendosi di questo specifico metodo, non avrete più la necessità di acquistare dei limoni. Ecco come coltivare nel modo migliore i limoni potendone usufruire per l’intero anno. Attenendovi alle indicazioni riportate successivamente, avrete modo di coltivare i limoni nella maniera maggiormente adeguata. Così da farli durare tutto l’anno con un metodo semplicissimo.

Limoni, il metodo semplicissimo: cosa fare per beneficiare dei limoni per tutto l’anno

Spesso si ha la possibilità di poter coltivare i limoni, ma non tutti hanno la capacità di farli durare a lungo. Esiste un modo assai facile per ottenere una coltivazione duratura per l’intero anno. Non troverete alcuna difficoltà nell’applicarlo, avendo degli esiti strepitosi!

Il primo passo da fare in questi casi è quello di iniziare a effettuare delle piccole incisioni parallele una all’altra sul tronco della pianta.

Queste incisioni serviranno per alzare e poi togliere lo strato esterno di legno, in maniera tale da scoprire la parte sottostante.

Questo particolare intervento, però, deve essere svolto soltanto sulla parte frontale del tronchetto, mentre sul retro dovrete lasciare la superficie esterne costituita dal legno.

A questo punto bisognerà munirsi di un certo quantitativo di carne speciale realizzata con le piante. Un elemento che si andrà a schiacciare man mano all’interno di uno strato plastificato, rendendolo perfettamente compatto. Dopodiché si continuerà andandolo ad avvolgere intorno al busto della pianta di limoni.

Esattamente dovrete posizionarlo in modo tale da ricoprire la parte intarsiata e priva dello strato esterno formato dal legno.

Schiacciarlo bene su di esso e poi proseguire ricoprendo il tutto con la plastica che conteneva la carne delle piante.

Ora non dovrete fare altro che chiudere perfettamente la parte inferiore, così da contenere questo elemento all’interno della busta, evitando quindi una fuoriuscita della sostanza.

Poi però si dovrà effettuare la medesima chiusura sicura sulla parte superiore, così da mantenere perfettamente chiusa la busta intorno al tronco.

Infine tutta la parte centrale si dovrà avvolgere in un resistente spago.

Questo è un modo molto valido per coltivare e far durare i vostri limoni per un anno intero, senza conseguenze spiacevoli e con risultati eccellenti.

Limoni, il metodo semplicissimo: proseguimento della procedura per la pianta di limoni

Una volta eseguito tale intervento casalingo, dovrete lasciare il composto intorno al tronco della pianta di limoni per un lasso di tempo che include un paio di mesi.

Successivamente, dovrete continuare il processo utile per un’efficiente durata della pianta in questione.

Infatti dopo che sono passati questi due mesi, bisognerà provvedere a tranciare il tronco in questione, per la precisione al di sotto del punto in cui avevate avvolto la busta due mesi prima.

A questo punto andrete a riaprire la busta e all’interno del composto creato dalle piante vedrete subito che si sono andate a formare una sorta di radici della pianta.

Munirsi di un ampio vaso per piante e poi riempirlo alla base con del fogliame e delle parti esterne che ricoprono il cocco.

Ricoprire di seguito questa base con del terriccio e solo dopo aver eseguito questi passaggi, potrete continuare inserendo la parte di tronco che avete tranciato precedentemente.

La parte finale della procedura

Ora è importante andare a ricoprire bene con la terra tutte le radici create all’interno del composto che avevate avvolto intorno alla parte del tronco scoperto.

Dopodiché continuerete le operazioni ricoprendo il terriccio con della crusca di riso.

Un ingrediente che dovrete usare a grandi quantità, in modo tale da poter così coprire l’intero strato del terreno posto all’interno del vaso.

A questo punto dovrete ricoprire anche questo strato composto dalla crusca di riso con il terriccio, fino a quando non avrete raggiunto il bordo del vaso.

Dopo aver fatto tutti questi passaggi, potrete innaffiare il terreno che avvolge la parte sottostante della pianta.

Adesso potrete continuare con le fasi conclusive del metodo, andando dunque a tagliare i rami e le foglie, così da permettere alla pianta di attecchire nel modo migliore.

Dopo 2 mesi e mezzo vi accorgerete che le radici sono visibili anche alla base del terreno. Prendere poi dei pezzi di cipolla che vi serviranno per un buon sviluppo della fioritura.

Con questi pezzi dovrete coprire tutto lo strato esterno del terriccio all’interno del vaso.

Coprite poi le cipolle con molto terriccio, procedendo innaffiando abbondantemente il terreno.

Dopo 3 mesi e mezzo da questa fase, ritroverete la vostra pianta completamente fiorita. Da questo momento una volta trascorsi 5 mesi, vedrete che la pianta risulterà piena di limoni ancora verdi, ma che un po’ alla volta muteranno tale colore in un giallo intenso.

Tagliare successivamente le foglie che ricoprono i limoni e, quando potrete coglierli, sarà meglio utilizzare delle forbici appropriate per tagliarli dalla pianta e riporli in una cesta.

Ecco che siamo giunti alla fine di un metodo sicuramente infallibile per far durare la pianta di limoni per tutto l’anno, mantenendola forte e colma di limoni.

Il limone: le sue proprietà

Sicuramente avere a disposizione i limoni è un grande valore aggiunto dal momento che si parla di agrumi davvero molto utili e che possono aiutarci in diverse cose. Per pulire la nostra casa, per prendersi cura della propria bellezza e per poter avere una buona alimentazione.

Per esempio possiamo bere di mattina acqua e limone, poichè questo facilita varie funzioni favorendo così il colesterolo buono in grado di proteggere la nostra circolazione del sangue.

E poi non si può dimentcare l’effetto depurativo del limone per combattere la cellulite.

Se si parla di cucina, poi, il limone possiamo utilizzarlo davvero per varie ricette, dalla torta alle scaloppine. Insomma il tal senso il lomone può essere un vero amico per il nostro palato.

Non dimentichiamo che anche la buccia di limone può essere utilizzata, ma in tal caso vanno utilizzati i limoni che non sono trattati attraverso l’uso di conservanti. Insomma poter coltivare i limoni secondo questo metodo è sicuramente un qualcosa di cui non potrete più fare a meno.