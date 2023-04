Brad Pitt gareggerà con Lewis Hamilton in un Gran Premio, ma per un film sulla Formula 1

Secondo le ultime notizie, l’attore vincitore di un premio Oscar avrebbe ricevuto un permesso speciale per partecipare al primo giro del Gran Premio di Gran Bretagna insieme al pilota che ha vinto sette volte il campionato del mondo.

Questo gli consentirà di girare alcune scene del film, del quale egli è il protagonista e il secondo è il produttore esecutivo.

Brad Pitt gareggerà con Lewis Hamilton in un Gran Premio

Nel primo fine settimana di luglio, Silverstone ospiterà il Gran Premio di Gran Bretagna, dove si terrà un evento speciale. Un premio Oscar nel mondo del cinema e un pilota pluricampione gareggeranno in una gara automobilistica sulla pista inglese. La sfida sarà adrenalinica e appassionante, infatti i due si sfideranno al volante di un’auto da corsa. Chi avrà la meglio? Non ci resta che attendere il risultato di questo entusiasmante evento sportivo. Secondo quanto riferisce il giornale inglese The Sun, Brad Pitt avrebbe ottenuto un permesso speciale per sfidare Lewis Hamilton durante le riprese del film sulla Formula Uno, in cui Pitt sarà il protagonista e Hamilton il produttore esecutivo.

Il set sarà allestito su una vera pista per garantire il massimo realismo:

“Inizieremo molto presto le riprese a Silverstone. Sarà il primo film in cui verranno fatte nel corso di una competizione – ha commentato Stefano Domenicali, Ceo di Formula Uno – sarà abbastanza invasivo in termini di produzione, ma anche un altro modo per dimostrare che la Formula Uno non si ferma mai.”

Il nuovo film, previsto per il 2024 ma ancora senza un titolo ufficiale, sarà diretto da Joseph Kosinski, il regista di successo di Top Gun: Maverick con Tom Cruise come protagonista. Questa volta la trama seguirà la storia di un ex-pilota veterano di Formula Uno che sarà il mentore di un pilota più giovane. Hamilton ha espresso grande fiducia nel progetto realizzato da Apple, dichiarando che si tratterà del miglior film sulle corse mai realizzato, sia dal punto di vista visivo che emotivo. L’obiettivo è quello di conquistare il cuore dei fan e creare un’esperienza indimenticabile.