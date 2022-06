Lilly Sabri, perché tutti seguono gli esercizi della fitness influencer

Lilly Sabre, la guru della prova costume più seguita del momento, ci insegna tutti i consigli per rimanere in forma e raggiungere i propri obiettivi.

Ogni giorno ci ritroviamo i feed di Instagram invasi di personal trainer dai corpi tonici e scolpiti che istruiscono i followers con allenamenti cardio ed esercizi per migliorare la forma fisica. Spesso però, essi ci deludono e risultano fin troppo estremi. Chi si è guadagnata una particolare fama sui social network è l’influencer inglese Lilly Sabri. Vediamo in cosa consistono i suoi consigli e perché è così tanto seguita.

Chi è Lilly Sabri?

Grazie ai suoi esercizi altamente motivanti che garantiscono un effettivo risultato, la 32enne Lilly è salita nel giro di qualche mese nella hall of fame di Instagram. Oggi è seguita da più di 4milioni di persone tra tutti i suoi canali social, tra cui anche Youtube da 30mila iscritti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lilly the FUN WORKOUT gal 💪🏼 (@lillysabri)

Fisioterapista ed istruttrice di Pilates, ha cavalcato l’onda del mondo degli influencer nel giro di pochissimi mesi. Ma qual è il segreto del suo grande successo?

Gli allenamenti

I suoi workout si differenziano da tutti gli altri poiché mostrano passo per passo il funzionamento del corpo umano, così da conoscere a trecentosessanta gradi la materia del fitness al di là di semplici allenamenti basilari. Ovviamente come ogni altra fit-influencer lei consiglia di associare sempre una buona alimentazione al tutto.

Inoltre Lilly punta sull’allenarsi divertendosi e motivandosi senza strafare. Nonostante la fatica ed il sudore incita i suoi followers a mantenere il sorriso mentre spiega come attivare i muscoli giusti e dando dritte per prevenire possibili infortuni.

La guru è conosciuta per la vasta gamma di training avanzati che in poco tempo assicurano di modellare una specifica parte del corpo. Questi consistono in cicli di 7 giorni ciascuno e a quanto pare oltre che ad essere un metodo abbastanza arduo, sembra comunque valerne la pena a giudicare dai pareri di chi la segue.

Difatti non appena la ragazza ha lanciato la sua app di fitness “Lean with Lilly“, è stata scaricata subito da circa 80mila fan. L’esercizio più seguito consiste nel rinforzamento degli addominali (7 days abs challenge), che con con allentamenti da 5 minuti al giorno per una settimana, permette al grasso intorno alla vita di diminuire in poco tempo.