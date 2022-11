Lilibet, sbuca la foto della figlia di Meghan e Harry: uguale a nonna Elisabetta

By

Sul web è apparsa una foto di Lilibet Diana, la figlia di Meghan e Harry e in molti hanno notato la somiglianza con la Regina Elisabetta II. Ecco l’immagine.

A Buckingham Palace in questi mesi c’è stato un gran da fare per via della morte della Regina Elisabetta II e per la salita al trono del suo erede, il Re Carlo III del Regno Unito affiancato da sua moglie la Regina consorte Camilla.

Dopo la scomparsa della Regina Elisabetta II, Carlo si è ritrovato a dover adempire agli impegni della Corona e il prossimo 6 maggio 2023 sia lui che sua moglie verranno incoronati ufficialmente Re e Regina.

Harry e Meghan: ecco la foto della loro secondogenita Lilibet

Al momento sono trapelate alcune notizie riguardo alcune decisioni di Re Carlo III, ma nessuna di queste, per ora è stata confermata e quindi bisognerà aspettare i prossimi mesi per capire se sono veritiere o no.

Molte di queste hanno a che vedere con il rapporto tra il nuovo Sovrano e il suo secondogenito, il principe Harry, duca di Sussex e sua moglie Meghan Markle, duchessa di Sussex.

Secondo alcune voci, il principe Harry avrebbe chiesto a suo padre di poter portare Meghan al capezzale di sua nonna quando era in fin di vita e Carlo avrebbe rifiutato l’offerta dicendo che sua moglie non era la benvenuta.

Questo sarebbe stato il motivo per cui Harry ha tardato ad arrivare al Castello di Balmoral, giungendo solo quando sua nonna era già deceduta senza poterle dare l’ultimo saluto quando era ancora in vita.

Successivamente, sembra che tra i due ci siano state delle discussioni a tal punto che la decisione di Harry di non cantare l’inno God Save the King, nei confronti di suo padre, sarebbe scaturito da un litigio precedente.

Infatti, Re Carlo III avrebbe rivelato a suo figlio di aver preso la decisione di eliminare dalla Royal Family i suoi figli, Archie e Lilibet togliendo loro il titolo di Altezza Reale in quanto lontani dalla linea di successione al trono del Regno Unito.

Questo avrebbe fatto innervosire molto Harry anche se successivamente, alcuni tabloid hanno dichiarato che Re Carlo III, diversamente da queste notizie, stia trovando un modo per riappacificarsi con suo figlio.

Ma il prossimo 10 gennaio 2023, il principe Harry, pubblicherà un libro, intitolato Spare, che in italiano significa “ruota di scorta”, dove racconterò la sua vita e in molti temono che possano esserci capitoli o paragrafi contro la famiglia reale.

Da molti anni Harry e sua moglie Meghan, sono lontani da Londra e hanno deciso di vivere a Montecito, in California e durante questo periodo hanno anche rilasciato un’intervista scioccante ad Oprah Winfrey, dichiarando di non essere stati trattati bene da alcuni membri di Buckingham Palace.

La somiglianza con la Regina Elisabetta II

Per questo motivo, la pubblicazione delle memorie del duca di Sussex potrebbe sancire in modo definitivo la sua estromissione dalla famiglia Reale. Secondo i più informati, Re Carlo non tollererebbe delle parole scritte contro sua moglie Camilla.

Intanto, in attesa della pubblicazione del libro, Harry e Meghan hanno festeggiato il primo anno di vita di Lilibet Diana, loro secondogenita, mostrando una sua foto per la prima volta e tutti si sono accorti di un particolare.

Ma Lilibeth è uguale alla Regina Elisabetta II PIC.TWITTER.COM/FRPYJ7D5ZT — LaLUNAtica (@sono_lunatica) NOVEMBER 9, 2022

La principessina, oltre a somigliare tantissimo a suo padre, sembra essere la copia della sua bisnonna, la Regina Elisabetta II, e la ricorda moltissimo in alcuni tratti somatici, in particolar modo negli occhi.

Sul web, sono tanti gli utenti che hanno notato questa somiglianza, come anche con sua cugina, la principessina Charlotte di Galles, che anche lei, come Lilibet, ricorda tantissimo la Sovrana che ha regnato nel Regno Unito per ben 70 anni.