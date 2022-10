Lieto annuncio in casa reale? Il pancino non è passato inosservato: chi sarebbe incinta

Un pancino sospetto fa presumere che qualcuno in casa reale inglese sarebbe incinta. Chi è la fortunata? Scopriamolo subito.

Tra faide e gossip, la famiglia reale inglese regala anche qualche bella notizia. Oggi le famiglie sono numerose e non mancano i nipoti che allietano la giornata di Re Carlo III e sua moglie Camilla Spencer. Ovviamente, i figli del Principe William sono sempre vicini al nonno mentre quelli di Harry no per via della lontananza. Una decisione che ancora oggi scuote gli animi e che ha posto sicuramente una barriera tra Carlo e il suo secondogenito Harry. In questi giorni un pancino non è passato inosservato: chi regalerà un nuovo nipote al Re inglese?

Re Carlo III, un nonno tra protocollo e sentimenti

Re Carlo III si deve districare lungo percorsi che sono composti da gaffes, gossip e tantissime decisioni che ora sono sotto il suo unico comando. Se fino a ieri ha gestito tutto insieme alla madre, Regina Elisabetta II, oggi si trova a dover essere lui il Sovrano dopo anni di prove generali.

Carlo ha due figli, William e Harry, che ha cresciuto in parte da solo dopo la morte dell’ex moglie Lady Diana. Ma oggi è anche un nonno felice perché entrambi i figli hanno una bellissima famiglia, con piccoli che girano per casa e saranno il futuro della casa reale inglese.

William e Kate sono i genitori del piccolo George – erede al trono in successione al padre – poi la bellissima Charlotte e Louis. Harry e Meghan sono padre e madre del piccolo Archie e della piccola Lilibet Diana.

Se i primi crescono in Inghilterra vicino ai nonni, gli altri due sono a Los Angeles come da decisione del ribelle Harry e di sua moglie Meghan. Sappiamo bene tutto quello che è successo e di come durante il funerale della Sovrana Elisabetta II, nulla sia stato messo in ordine in famiglia.

Pancino sospetto alla casa reale inglese: chi è incinta?

C’è un pancino sospetto che ha attirato l’attenzione dei media, durante le giornate dedicate al lutto e al funerale di Elisabetta II. Tra le varie formalità non sono mancati i momenti di tensione e di grande commozione, soprattutto per i suoi due nipoti William e Harry.

Due uomini che stanno scrivendo la storia e che lasciano in eredità dei bambini che saranno gli adulti regnanti di domani. Mentre tutti erano concentrati sul momento e sulla forte emozione, alcuni giornalisti non hanno potuto non notare un pancino sospetto.

Meghan Markle era bellissima nel suo abito nero che le accarezzava elegantemente le forme e alcuni hanno notato un piccolo pancino, tanto da credere che sia nuovamente incinta. Il Daily Times ha riportato la notizia, anche se non ci sono conferme in merito e tutto potrebbe accadere.

Alcuni pensano che sia ancora in fase di post parto e che Meghan stia lasciando che sia Madre Natura a lavorare sul suo corpo. Alcuni sostengono che il vestito ha creato questo gioco di immagini, mentre i più curiosi hanno sperato in una nuova gravidanza per la coppia.

La verità? Verrà a galla a breve.