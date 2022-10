INPS, mensilità ricchissima a dicembre: 154€ in più a questi pensionati

By

INPS: mensilità ricca e sostanziosa a dicembre per una determinata platea di pensionati. Sono in arrivo 154 euro in più sull’assegno.

INPS: sono in arrivo 154 euro in più ad una determinata platea di pensionati. La mensilità di dicembre è davvero ricca. Scopriamo il calendario ufficiale delle date di pagamento del cedolino previdenziale. Il Decreto Aiuti Bis ha previsto un incremento dell’assegno previdenziale per contrastare i rincari delle bollette e delle spese dei generi alimentari.

Pensioni, ci sono delle novità?

A seguito della rivalutazione cambia l’importo spettante. Sono previsti aumenti perequativi già a partire dal mese di ottobre ’22: al 2% si va a sommare lo 0,2% per un totale di oltre due punti percentuali. Per chi percepisce una pensione minima pari a 500 ventiquattro euro l’aumento transitorio sarà pari a circa undici euro lordi mensili.

Pertanto, nell’ultimo trimestre dell’anno 2022 l’aumento sarà pari a 42 euro lordi. A tutti i beneficiari dell’assegno previdenziale di importo pari a duemila euro, l’aumento sarà pari a cento 60 euro lordi.

L’aumento sarà pari a ottanta euro per tutti coloro che incassano una pensione pari a mille euro. Sono a rischio revoca i percettori di trattamenti di invalidità, inabilità, assegno e assegno sociale nel caso in cui non avessero inoltrato le dichiarazioni reddituali di tre anni fa.

Calendario Pensioni mese di Dicembre

La pensione sarà accreditata il primo dicembre, ma saranno pagati anche gli assegni previdenziali di tutti i beneficiari che hanno optato per il ritiro in contanti presso gli uffici postali. Giovedì 25 novembre saranno accreditati gli assegni previdenziali a tutti coloro che hanno il cognome che inizia con la A e la B.

Il 26 sarà il giorno degli accrediti degli assegni a tutti coloro il cui cognome inizia da C a D. I cognomi dalla E alla K potranno incassare la pensione sabato 27 novembre. Il giorno seguente sarà la volta di tutti coloro il cui cognome inizia dalla L alla O. Il 30 novembre è la data di accredito degli assegni previdenziali per tutti coloro il cui cognome inizia dalla P alla R. il primo dicembre è la data di accredito della pensione per tutti coloro il cui cognome va dalla S alla Z.

Pensioni INPS, in arrivo l’aumento del cedolino a dicembre

Il pagamento degli assegni previdenziali del mese di dicembre arriva con un incremento dell’importo per tutti i pensionati. Sull’assegno previdenziale previsto dal mese di dicembre spetta la tredicesima mensilità. A tutti coloro che percepiscono un importo non superiore alla minima spetta sull’assegno un importo extra pari a 154 euro.

Sono oggetto di integrazione al minimo la pensione di reversibilità e l’Opzione Donna. Dato il perdurare dello stato di emergenza, per il pagamento degli assegni previdenziali di dicembre è prevista la consegna a domicilio per coloro che preferiscono ritirare i contanti. Possono ricevere l’assegno previdenziale a domicilio tutti i cittadini che abbiano un’età pari o superiore a 75 anni.