Lidl, lo vogliono tutti: il nuovissimo prodotto a soli 14 euro | Mai viste file del genere

Al supermercato Lidl è sempre facile trovare delle super offerte ogni mese, non solo di genere alimentare ma anche dispositivi elettronici ed elettrodomestici. In questi giorni c’è un prodotto che non potete assolutamente perdere. Ecco quale.

La catena di supermercati Lidl è da anni una delle più stimate dagli italiani: spesso si trovano offerte convenienti, prodotti di qualità e ogni mese le file aumentano sempre di più in tutti i negozi situati in Italia.

In questo periodo in particolare, c’è un prodotto segnalato sul volantino davvero imperdibile, che costa solo 14 euro! Ecco quale e perché non potete perderlo.

Super offerte a Lidl: ecco il prodotto da non perdere

Sono 30 anni che la catena di grande distribuzione Lidl è presente sul mercato italiano: in Italia ci sono più di 700 punti vendita, in cui sono impiegate oltre 20mila persone.

La catena è una delle più amate dagli italiani, soprattutto perché oltre ai generi alimentari Lidl offre una vasta gamma di prodotti, che va dall’abbigliamento ai giocattoli, fino ad arrivare agli elettrodomestici.

Anche in queste settimane estive ci sono tantissimi prodotti da non perdere, in particolare ce n’è uno che costa pochissimo, solo 14 euro, ed è davvero utile.

Parliamo del massaggiatore anticellulite a marchio SilverCrest, un prodotto elettronico che è diventato un must have per tutte le donne, e non solo, che soffrono di questo problema.

Un prodotto utilissimo, che ha una funzione massaggiante che contrasta la cellulite, ma può avere anche una funzione drenante e stimolante, per riattivare la microcircolazione delle gambe.

I massaggi fatti con questo dispositivo hanno una funzione molto rilassante, oltre a a contrastare i dolori cervicali, articolari e muscolari, quindi è adatto davvero a tutti e soprattutto grazie a Lidl può essere vostro a un prezzo davvero piccolo.

Lidl, come nasce la catena di supermercati

Il marchio Lidl è nato in Germania e fa parte della holding Schwarz, che possiede anche altri supermercati della Grande Distribuzione Organizzata presenti nel Paese, come ad esempio Handelshof e Kaufland.

Il brand si sviluppa in Germania nel 1932, il suo nome iniziale era Lidl & Schwarz Lebensmittel-Sortimentsgroßhandlung, un’azienda di ingrosso alimentare che con grande lavoro e dedizione ottiene un’ascesa indescrivibile.

Negli anni ’70 vengono fondati i primi negozi chiamati Lidl, nel paese natale dell’azienda. Il primo viene aperto nel 1973 ovviamente su suolo tedesco.

Da lì, Lidl si è ingrandito sempre di più, espandendosi in maniera esponenziale, e oggi conta oltre 10.000 stores in tutta Europa, in ventisei paesi in totale. Nel 2017, poi, è sbarcato anche in Lituania, un mercato tutto nuovo, e, anche se con non poche difficoltà, negli USA.

In Italia, ormai, Lidl è un grande competitor dei grandi marchi: gli italiani, infatti, amano fare la spesa nei suoi store. In 30 anni di attività, il marchio ha saputo affermarsi alla grande sul territorio nostrano, dimostrando la qualità dei prodotti, la cordialità dello staff e i prezzi molto competitivi rispetto alle altre grandi catene.

Negli anni 2000 ha avuto un vero e proprio successo in Italia, tanto che nel 2013 Lidl diventa anche uno degli sponsor della Nazionale Italiana di Calcio.

Con le sue offerte competitive e i suoi marchi, oltre che a una comunicazione sempre al fianco del cliente, la catena è in continua espansione nel nostro Paese, tanto è vero che ogni anno aprono nuovi punti vendita in diverse regioni, dando anche tanto lavoro a numerose persone.