Lidl, imperdibile offerta: lo trovi solo a 3 euro in tutta Italia

Tutti noi, specie in questo periodo, andiamo a caccia delle offerte messe a disposizione della clientela dai supermercati. E allora ecco, a tal proposito, i prodotti scontati, e di ottima qualità, che possiamo trovare in tutti i negozi Lidl.

L’aumento del costo della vita e delle materie prime ha avuto come conseguenza un costo più alto dei prodotti che troviamo al supermercato. Questo, ovviamente, ci ha messo in condizione di spendere molti più soldi quando ci rechiamo a fare la spesa. Tale situazione non è di certo positiva per gli italiani, specie con l’arrivo delle festività natalizie.

A dicembre, infatti, le parole d’ordine sono “buon cibo” e “famiglia”, ma sono entrambe in netto contrasto con i rincari a cui tutti noi stiamo assistendo attualmente. L’esigenza primaria del momento, dunque, è spendere il meno possibile e risparmiare quanto più possiamo, ma questo, quando si parla di generi alimentari, spesso implica rinunciare a un alto livello di qualità di ciò che mettiamo sulle nostre tavole.

E se, invece, scoprissimo che mangiare bene e spendere poco è possibile? Infatti, lo è, e questo grazie alle incredibili offerte che possiamo trovare in tutti i supermercati Lidl. Ecco, a tal proposito, alcuni dei prodotti scontati che vanno per la maggiore, e che possiamo acquistare al prezzo di circa 3,00 €.

Le imperdibili offerte della Lidl

Come tutti saprete, nei negozi e online sono disponibili i volantini dei supermercati, sui quali sono riportate tutte le offerte messe a disposizione per i clienti. Anche i negozi Lidl, ovviamente, hanno pensato a degli sconti ad hoc per le famiglie italiane, mettendo a disposizione a meno di 3,00 € prodotti sani, buoni, gustosi, di altissima qualità e perfetti anche per prepararsi ai pasti delle festività da condividere con i propri cari.

A partire dal 17 novembre, i supermercati Lidl ci aiutano a soddisfare tutta la nostra voglia di carboidrati! In offerta, infatti, a soli 2,99 €, è possibile acquistare una buonissima focaccia ripiena del marchio “Italiamo”. A nostra disposizione ci sono due sfiziosissimi gusti: friarielli e salsiccia, e pesto e formaggio.

Per chi, invece, non riesce proprio a fare a meno della pizza, Lidl ha pensato di metterne in sconto due varietà davvero golose: una con olive taggiasche e caciocavallo DOP, marca “Italiamo”, e una con speck, pomodorini, mozzarella e burrata, sempre del medesimo marchio. Questi due prodotti sono acquistabili rispettivamente al prezzo di 2,79 € 2,69 €.

Prodotti in offerta al Lidl da prendere al volo

Oltre a una vasta scelta di pizze e focacce, alla Lidl possiamo trovare in offerta anche svariati tipi di pasta, perfette per ogni tipo di palato. Per coloro i quali amano la pasta ripiena, sono disponibili della marca “Italiamo” le “Mezzelune con pecorino romano DOP e pepe” al prezzo di 1,69 € o, in alternativa, le “Margherite salsiccia e spinaci” a soli 1,99 €. Chi, invece, preferisce restare sul classico, può optare per le buonissime “Tagliatelle al limone” a 0,99 €; per un buon piatto di “Pici”, acquistabili a 1,29 € o per una ventata di allegria regalata dalla “Pasta 3 sapori” a 1,19 €.

Siamo italiani, e non possiamo ignorare che per ogni tipo di pasta esiste un sugo perfetto da abbinarvi! I negozi Lidl, con le loro offerte, hanno pensato anche a questo. Sempre della marca “Italiamo” sono disponibili vari tipi di condimenti. Possiamo scegliere, infatti, tra quello con aglio e cime di rapa; peperoncino e olio e mandorle e olive e pagarli solamente 1,69.

Se siamo amanti dei grandi classici, invece, il “Sugo cacio e pepe” è quello perfetto per noi, ed è possibile trovarlo al prezzo di 1,39.

Alla Lidl, insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti. E anche per tutte le tasche!