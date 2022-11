Da 2.000 fino a 12.000 euro, il bonus più ricco di sempre: come e chi può averlo

Ecco qual è il bonus più ricco di sempre, che però potrà essere ricevuto soltanto da determinate categorie di soggetti. Scopriamo quali.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire qual è il bonus più ricco di sempre che sta facendo gola a molti italiani.

Nuove agevolazioni per gli italiani

Il Governo Draghi prima e il Governo Meloni adesso stanno rilasciando tutta una serie di bonus atti a sostenere in concreto gli italiani in difficoltà.

Sono tantissimi i bonus sociali che verranno erogati al più presto, con l’obiettivo di aiutare i cittadini in difficoltà. Stiamo parlando di agevolazioni che nei prossimi mesi potrebbero raggiungere cifre esponenziali.

Parliamo anche di 2.000 euro o persino di molto di più! Uno dei sistemi che permetterà di ricalibrare l’ammontare dei bonus è sicuramente l’adozione del modello francese, del quoziente familiare che consentirà di calcolare il reddito totale della famiglia e di dividerlo per ciascun membro.

Sarà in questo modo che finalmente molte famiglie italiane che potrebbero arrivare a raddoppiare i bonus che già percepiscono. Pensa che, in questa maniera, il bonus di 500 euro che si riceve per i propri figli a carico, potrebbe arrivare anche a 2 mila euro nel caso in cui i figli a carico fossero 4.

Ma sapete che c’è in giro il bonus più ricco di sempre? Continuate a leggere l’articolo per scoprire di cosa si tratta.

Qual è il bonus più ricco di sempre

Ormai non si parla davvero di altro. Il Governo attualmente in carica ha previsto uno dei bonus più ricchi di sempre. Si tratta di un’agevolazione che consta di un ammontare pari anche a 12 mila euro!

L’obiettivo del Governo, grazie a questo bonus, è soprattutto quello di sostenere le famiglie in difficoltà in questo momento di inflazione altissima e di ripresa dalla pandemia.

Ulteriore obiettivo è quello di tutelare alcune categorie spesso sfruttate e pagate in due dalle tasse che hanno difficoltà a pagare per via degli stipendi bassissimi. L’agevolazione pensata dal Governo non è altro che un bonus assunzione fino a 12.000 euro.

Il contributo in questione viene erogato ai datori di lavoro che decidono di assumere articolisti e giornalisti nelle loro testate online, di età inferiore ai 35 anni. Tutti i dettagli relativi al nuovo contributo sono stati spiegati all’interno della Gazzetta Ufficiale del DPCM n° 268 datato 16 di novembre del 2022.

Ora sono in tantissimi a chiedersi nel dettaglio chi potrà ottenerli. Il decreto sancisce che potranno ottenere tale bonus tutte quelle imprese che decidono di investire nelle tecnologie dell’innovazione, le edicole e infine anche i giornali.

Se possedete un’impresa interessata a innovarsi, un’edicola oppure un giornale non vi resta che collegarvi online sui portali ufficiali del Governo, per scoprire nel dettaglio come fare per beneficiare di questo nuovo super bonus.

Siamo sicuri che il beneficio in questione agevolerà sia le aziende che naturalmente i lavoratori, che si ritrovano spesso inoccupati per via delle mancate assunzioni da parte delle aziende. Molte, infatti, non possono permettersi di contrattare nuove figure, per via delle tasse elevate. Speriamo ora che con questo bonus fino a 12 mila euro le cose cambieranno.