Estate, tempo di lettura: ecco, tra i libri sotto l’ombrellone, 10 best seller da leggere assolutamente. Mare o montagna, ma anche rimanendo a casa, durante la bella stagione per molti il libro è l’amico migliore: romanzi d’amore, saggi, fantasy e noir, tra i titoli in libreria c’è l’imbarazzo della scelta. Quale prendere? Lungi dal voler fare una classifica – e considerando la quantità dei libri campioni di vendite – noi di NanoPress abbiamo pensato di fare un elenco, una lista di 10 best seller da leggere assolutamente nella vita e, perché no, da portare in vacanza.

Continua a leggere

Continua a leggere

10 best seller da leggere assolutamente

Classici o pubblicati di recente, esistono tantissimi libri che, a dispetto del genere, hanno venduto milioni di copie. Sono entrati ormai nel cuore dei lettori ed anche se ripubblicati a distanza di anni, continuano ad essere dei ‘casi editoriali’. Escludendo la celeberrima trilogia delle sfumature, l’amica geniale e la saga di Harry Potter o del Trono di Spade, solo per citarne alcuni, quali sono i 10 best seller da leggere assolutamente nella vita? Ecco quelli che abbiamo scelto per voi.

L’eleganza del riccio, Muriel Barbery (2007)

Best seller e vero e proprio caso editoriale in Francia, L’eleganza del riccio è frutto del talento narrativo di Muriel Barbery. È uscito in versione originale nel 2007, conquistando da subito i lettori e vincendo diversi premi letterari. La storia, ambientata a Parigi in un elegante palazzo dell’alta borghesia, ruota attorno a due personaggi: la portinaia Renée e la giovane Paloma, figlia dodicenne di un Ministro della Repubblica. La prima è una donna sciatta e scostante in realtà molto colta (s’interessa di cinema, filosofia e cultura giapponese, ma non ama farsene un vanto); l’altra, un piccolo genio, è in lotta perenne con la famiglia. Sullo sfondo della vita, lussuosa, di un palazzo parigino, le due protagoniste incrociano le loro vite, sorprendendosi simili grazie anche all’arrivo di un terzo, un po’ ambiguo, personaggio. Senz’altro tra i 10 best seller da leggere assolutamente.

Continua a leggere

Continua a leggere

COMPRA L’ELEGANZA DEL RICCIO DI MURIEL BARBERY SU AMAZON

Il giovane Holden, J.D. Salinger (1951)

Romanzo di formazione firmato dallo scrittore statunitense J.D. Salinger, è considerato uno dei grandi classici della letteratura per ragazzi. Il protagonista, infatti, parlando in prima persona, racconta il passaggio dall’infanzia all’età adulta. Cacciato dalla scuola per via della sua condotta, il sedicenne Holden Caulfield, invece di avvisare i suoi a New York, decide di trovarsi un alloggio in attesa del Natale. Qui, tra squallide bettole, ladri e spogliarelliste, conoscerà la droga, l’alcool e la violenza; ritroverà vecchie conoscenze che ancora una volta lo deluderanno, e scoprirà l’ipocrisia che regna tra gli adulti.

Continua a leggere

COMPRA IL GIOVANE HOLDEN DI J.D. SALINGER SU AMAZON

Continua a leggere

L’Alchimista, Paulo Coelho (1988)

Per chi ancora non lo conoscesse, tra i 10 best seller da leggere assolutamente nella vita non possiamo non citare L’Alchimista, il romanzo pluritradotto, nonché campione di vendite (circa 100 milioni nel mondo) di Paulo Coelho. La storia, intensa e spirituale, è quella di una iniziazione che attraverso l’avventura del protagonista lo scrittore racconta sotto forma di ‘fabula’. Il pastorello Santiago, convinto che presso le Piramidi sia nascosto un meraviglioso tesoro, intraprende un viaggio che dall’Andalusia lo porterà in Egitto. Grazie all’incontro con un vecchio alchimista ed al superamento di una serie di prove, compirà finalmente la sua ‘leggenda personale’. Metafora poetica della crescita umana, L’Alchimista è sicuramente tra i libri da leggere sotto l’ombrellone.

Continua a leggere

COMPRA L’ALCHIMISTA DI PAULO COELHO SU AMAZON

Il piccolo principe, Antoine de Saint-Exupéry (1943)

Oltre ad essere un grande classico della letteratura per ragazzi e non solo, il capolavoro di Saint-Exupéry è anche uno dei libri più venduti di sempre, oltre 140 milioni di copie. La storia è celeberrima: attraverso l’incontro tra un aviatore precipitato nel deserto ed un bambino che vive su un asteroide, l’autore ci spiega l’importanza di sentimenti come l’amicizia ed il sapersi prendere cura degli altri. Poetico e simbolico ormai senza tempo, è un’allegoria universale sui valori della vita, nonché la spiegazione metaforica di un passaggio cruciale: quello dalla fanciullezza all’età adulta.

Continua a leggere

COMPRA IL PICCOLO PRINCIPE SU AMAZON

Un uomo, Oriana Fallaci (1979)

Firmata da una delle giornaliste più grandi del nostro tempo, è la biografia di Alexandros Panagulis, politico e rivoluzionario greco nonché compagno di vita dell’autrice. Il romanzo, che contribuì a consacrare a livello mondiale la fama della Fallaci, racconta il dramma di un uomo che si oppose al regime di Papadopoulos (siamo nella Grecia di metà anni Sessanta) e che per questo subì il carcere e la tortura. Tra i 10 best seller da leggere assolutamente nella vita, è un racconto crudo ma pieno di passione, in cui non si possono non considerare le straordinarie capacità narrative della sua autrice.

COMPRA UN UOMO DI ORIANA FALLACI SU AMAZON

La casa degli spiriti, Isabel Allende (1982)

Pubblicato in Italia nel 1983, è il primo romanzo di Isabel Allende e racconta, sullo sfondo di eventi storici realmente accaduti, le vicende di una famiglia di proprietari terrieri. L’intreccio tra i fatti inventati e quelli reali è estremamente coinvolgente, complice il mix di fantasia e realtà in cui il soprannaturale la fa (quasi) da padrone. Il romanzo, sicuramente tra i 10 best seller che vi consigliamo di leggere, è l’affresco affascinante di un preciso momento storico (il colpo di Stato in Cile del ’73) ed al contempo l’analisi dell’uomo e di ciò che ne caratterizza l’animo – il dolore, la passione, la paura, il male, l’amore.

COMPRA LA CASA DEGLI SPIRITI DI ISABEL ALLENDE SU AMAZON

Il nome della rosa, Umberto Eco (1980)

Considerato uno dei grandi capolavori della letteratura contemporanea, Il nome della rosa è, con 55 milioni di copie vendute, uno dei 10 best seller assolutamente da leggere. È il primo romanzo di Umberto Eco che qui si cimenta, tra narrativa, filosofia e storia, nel genere del giallo deduttivo. Siamo nel Medioevo ed un frate, Guglielmo da Baskerville, è chiamato a risolvere un caso intricato: una serie di misteriosi delitti avvenuti in un monastero dell’Italia settentrionale. Tra indizi di ogni genere, manoscritti indecifrabili e mosse dettate dal potere, giungerà finalmente alla soluzione.

COMPRA IL NOME DELLA ROSA DI UMBERTO ECO SU AMAZON

Un indovino mi disse, Tiziano Terzani (1995)

Parlando di libri sotto l’ombrellone, e di best seller assolutamente da leggere, non possiamo dimenticare l’appassionante autobiografia di Tiziano Terzani, indimenticato giornalista toscano che, con i suoi reportage, ha raccontato alcuni degli eventi più importanti del XX secolo. Il libro prende spunto da una profezia che un indovino cinese gli fece nel ’76, allorché lo mise in guardia dal prendere gli aerei nel 1993 perché avrebbe rischiato di morire in un incidente. In quell’anno, ricordandosi della predizione, Terzani decide di fermarsi e di non prendere aerei per un po’. Da questa decisione prende corpo una delle sue opere più famose: un mix tra autobiografia ed avventura, leggende e storie di vita quotidiana. Un viaggio, rigorosamente in treno ed in nave per l’Asia, in cui ci svela il fascino e le tradizioni di un continente, visto (anche) con gli occhi di astrologi e stregoni.

COMPRA UN INDOVINO MI DISSE DI TIZIANO TERZANI SU AMAZON

Bianca come il latte, rossa come il sangue, Alessandro D’Avenia (2010)

Anche questo romanzo di Alessandro D’Avenia è uno dei 10 best seller da leggere assolutamente e tranquillamente sotto l’ombrellone. Primo in ordine cronologico dei suoi lavori, è uscito in libreria nel 2010 confermandosi rapidamente tra i titoli più venduti, oltre 1 milione di copie. La storia, dalla quale è stato tratto anche l’omonimo film, è ispirata ad un fatto realmente accaduto: a parlare, in prima persona, è il protagonista Leo, sedicenne stufo di studiare e segretamente innamorato di Beatrice. Dalla sua voce, un adolescente di oggi, il racconto – intenso – di un anno scolastico, che segna il passaggio all’età adulta dopo aver scoperto la sofferenza più profonda.

COMPRA BIANCA COME IL LATTE ROSSA COME IL SANGUE DI ALESSSANDRO D’AVENIA SU AMAZON

Fiore di poesia (1951-1997), Alda Merini (1998)

Concludiamo la nostra lista, che non è una classifica, dei 10 best seller da leggere assolutamente nella vita, con una raccolta di poesie firmate da Alda Merini. I suoi versi, intrisi di dolore, svelano il suo animo inquieto, ferito dall’ansia, dalla malattia mentale, dal bisogno disperato (ed ossessivo) d’amore. Questa raccolta comprende le poesie scritte nell’arco di quasi mezzo secolo, consegnandoci versi ormai immortali che hanno reso la poetessa dei navigli una delle voci più tormentate ed affascinanti della poesia italiana del Novecento.

COMPRA FIORE DI POESIA DI ALDA MERINI SU AMAZON