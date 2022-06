Lewandowski tra Barcellona e Chelsea

Promette spettacolo il calciomercato estivo con i top club pronti a scatenarsi in una vera e propria asta per Robert Lewandowski, in uscita dal Bayern Monaco e ritenuto uno degli attaccanti più forti del mondo

Ci aspetta una lunga estate di calciomercato, sono tanti infatti i club che proveranno a rinforzarsi per provare a colmare il gap con il Real Madrid, che ha recentemente alzato la 14esima Coppa dei Campioni della sua infinita storia.

Tanti i fenomeni pronti a cambiare maglia in questa sessione di mercato e tanta la concorrenza tra club con Lukaku e Lewandowski che si candidano come i top player re del calciomercato 2022.

344 – Most goals in all competitions among all players in Europe’s big five leagues since Robert Lewandowski’s transfer to FC Bayern in July 2014: 🥇 #Lewandowski – 344 🥈 #Messi – 329 🥉 #Ronaldo – 323 Era. pic.twitter.com/jjWtJyDVfO — OptaFranz (@OptaFranz) May 30, 2022

L’estate di Robert Lewandowski

Sembra finita l’avventura di Lewandowski al Bayern Monaco, con i bavaresi che si stanno guardando intorno alla ricerca di un profilo adatto a sostituire il fenomenale attaccante polacco.

Il numero 9 del Bayern Monaco sarebbe disposto a trasferirsi al Barcellona ma i problemi economico-societari del club catalano complicano una trattativa che difficilmente potrà avere un lieto fine.

Più “facile” la pista Chelsea, con il club londinese pronto a salutare Romeu Lukaku, mai entrato negli schemi di Tuchel, e disposto a ricoprire d’oro il centravanti polacco.

Rimangono tante le incognite dietro sul futuro di Lewandowski con il Chelsea sicuramente in pole position ma che, prima di dare l’assalto al polacco, necessita di vendere il bomber belga, possibile uno scambio di maglia tra i due attaccanti?

With a year left on #Lewandowski‘s contract, #Barcelona have reportedly made an offer of 32 million euros ($34.5 million) to sign him. https://t.co/6q9FjX7J9L — NDTV Sports (@Sports_NDTV) May 30, 2022

Lukaku sogna l’Inter

Non ha mai nascosto il suo amore per l’Inter e Romeu Lukaku sarebbe disposto a ridursi notevolmente l’ingaggio pur di tornare a vestire la maglia con la quale si è tolto le soddisfazioni più grandi.

Difficile ipotizzare un ritorno in Italia per il belga, con i nerazzurri bloccati da una situazione di bilancio che non permette grossi investimenti ed una trattativa per Dybala già in dirittura d’arrivo.

L’Inter e Lukaku continuano però a rincorrersi ed amarsi, “Big Rom” avrebbe voglia di tornare a casa, i tifosi sognano un colpo che ad oggi sembra di fatto impossibile.