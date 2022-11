Lewandowski sbaglia dal dischetto, 0-0 tra Polonia e Messico

Finisce in parità e senza reti la sfida tra Polonia e Messico, tanti però i rimpianti per la squadra di Michniewicz con Robert Lewandowski che fallisce un calcio di rigore facendosi ipnotizzare da Ochoa.

Giornata clamorosa ed inaspettata nel Gruppo C, a comandare la classifica c’è l’Arabia Saudita a tre punti, chiude l’Argentina a zero.



Partita bloccata fin dall’inizio, poche le occasioni da gol ed uno 0-0 che, visto il clamoroso KO dell’Argentina, forse accontenta entrambe le squadre.

Lozano è il più propositivo del Messico, deludono invece Zielinski e Lewandowski, il capitano della Polonia esce con le mani tra i capelli per aver fallito il calcio di rigore che avrebbe potuto dare tre punti importantissimi in ottica qualificazione.

Gruppo C che dopo la prima giornata vede in testa la sorprendente Arabia Saudita con l’Argentina di Messi al momento ultima a quota zero punti.

La seconda giornata sarà decisiva con Zielinski e compagni che sfideranno la squadra di Renard, il Messico invece giocherà contro un‘Argentina ferita e che non potrà permettersi ulteriori passi falsi.

Ochoa ipnotizza Lewandowski, 0-0 tra Polonia e Messico

Equilibrio assoluto nel secondo match valido per il Gruppo C, il Messico prova ad iniziare aggredendo altissimo ma il pressing non porta ai risultati sperati con Szczesny quasi mai costretto a grandi interventi.

Il ritmo cala con il passare dei minuti e nella ripresa la Polonia prova a creare qualche situazione di pericolo alla difesa messicana.



La grande occasione arriva al minuto 58 quando il direttore di gara concede un calcio di rigore dubbio per una trattenuta di Moreno su Lewandowski.

Sul dischetto si presenta lo stesso numero 9 del Barcellona che però si fa ipnotizzare da Ochoa calciando male e facilitando la parata del numero 13 messicano.

I tifosi cantano il nome del portiere messicano, Lozano prova qualche ultima accelerazione senza però trovare mai il guizzo decisivo.

Nel finale entra in campo anche Arek Milik ma la partita non regala più emozioni e le due squadre escono dal campo con un risultato che tiene ancora tutti in gioco all’interno del Gruppo C.

La giornata decisiva rischia di essere sabato quando la Polonia sfiderà l’Arabia Saudita ed il Messico se la vedrà contro l’Argentina, questo sembra per il momento il gruppo più equilibrato del mondiale con il Ko dell’Albiceleste che ha stravolto ogni pronostico.