Lewandowski-Barcellona, trovato l’accordo!

La dirigenza dei bavaresi, tramite Oliver Kahn, ha confermato di aver trovato un accordo con il Barcellona per l’operazione Robert Lewandowski, il bomber polacco aveva comunicato al Bayern Monaco la propria volontà di lasciare il club e ha recentemente già salutato tutti i compagni di squadra



A quasi 34 anni Robert Lewandowski rimane uno degli attaccanti più forti e desiderati sull’intero panorama calcistico europeo, il polacco è pronto a salutare il Bayern Monaco dopo otto stagioni in cui ha praticamente vinto tutto, scrivendo parte della gloriosa storia di questo club.

I Campioni di Germania hanno già acquistato Sadio Mane e sono pronti a sostituire il polacco con un attaccante giovane ed in grado di assicurare gol e giocate sia dalla prossima stagione ma , soprattutto, per il futuro.

Da sempre i bavaresi ci hanno insegnato a non badare alla quantità ma di focalizzare il loro mercato su profili ben precisi in grado di alzare il livello tecnico della squadra.

Tanta curiosità ora sulle scelte che verranno fatte in casa Bayern, vedremo chi guiderà l’attacco nella prima stagione ufficiale del post-Lewandowski.

Lewandowski, grande colpo per il Barcellona

Dopo una stagione caratterizzata da tanti alti e bassi, il Barcellona di Xavi vuole tornare a dominare il campionato ed essere protagonista in Champions League.

la società catalana ha già messo a segno colpi importanti, nelle ultime settimane sono arrivati al Camp Nou il centrocampista Franck Kessie e l’esterno Raphinha, ora i tifosi aspettano Robert Lewandowski



Il polacco lo conosciamo bene, non ha bisogno di presentazioni ed anche a Barcellona farà la differenza come sempre gli è capitato nelle squadre dove ha giocato.

Robert Lewandowski è il prototipo dell’attaccante moderno: forte fisicamente ma allo stesso tempo dotato di una tecnica sopraffina permetterà a Xavi di schierare la sua squadra con moduli diversi, tutti però finalizzati a fornire nel migliore dei modi il numero 9.

Il Barcellona verserà nelle casse del club bavarese una cifra vicina ai 50 milioni di euro (si parla di un accordo con una basse fissa di 45 milioni + 5 di bonus) e si affiderà a Lewandowski per tornare di nuovo competitivo dopo il traumatico addio di Leo Messi.

Il bomber polacco, tramite i propri canali social, ha già salutato tifosi e compagni di squadra promettendo di tornare presto all’Allianz Arena per i saluti ufficiali.

Il Barcellona potrà cosi schierare un tridente da sogno con Ansu Fati, Ferran Torres e il nuovo acquisto Raphinha che agiranno alle spalle di Lewandowski.