Letizia di Spagna, viso stravolto dalla chirurgia: l’ultimo scatto impressiona tutti

Letizia di Spagna è molto amata dal pubblico mondiale non solo per il suo essere molto progressista ma anche per il suo aspetto fisico. Vediamo com’è cambiato nel tempo.

Si suppone che, nel corso del tempo, Letizia di Spagna si sia sottoposta a diversi interventi chirurgici. Lo testimoniano diverse foto del passato.

Chi è Letizia di Spagna

Letizia Ortiz Rocasolano o Letizia di Spagna è la regina consorte del principe Filippo. La donna, prima di diventare la moglie del principe, lavorava come giornalista per un’emittente spagnola. La sua storia d’amore, vista dal pubblico come una vera favola moderna, ha fatto sognare le persone di tutto il mondo.

Benché la sua estrazione sociale non fosse nobile, infatti, la donna è riuscita a salire al trono nel 2014 proprio perché Filippo si era innamorato di lei, andando contro tutte le convenzioni. Letizia di Spagna, infatti, prima di acquisire questo titolo era già stata sposata e quindi divorziata. Il suo primo marito, Alonso Guerrero Perez, stette con lei per un matrimonio lampo, durato appena un anno.

Filippo e Letizia sono genitori di due figlie. Si dice che Leonor sia la prossima a dover salire al trono. Per questo motivo, si vocifera che Letizia di Spagna sia con lei molto severa. Inoltre, si dice che per minimizzare alcuni aspetti fisici, Letizia abbia spinto la figlia diciassettenne a ricorrere già a qualche ritocchino. Sembrerebbe, infatti, che l’ex giornalista sia ossessionata dalla perfezione e lei stessa, nel corso degli anni, è ricorsa più volte alle abili mani del chirurgo. Vediamo perché.

Letizia ha ceduto ai ritocchini?

Nel corso degli anni il volto di Letizia di Spagna, rispetto a quando era un mezzo busto in tv, è molto cambiato. La principessa, però, ha sempre negato di essersi messa nelle mani di un chirurgo. Lei stessa, infatti, ha affermato che, l’unica cosa che è cambiata è il suo modo di truccarsi che cerca di fare in modo più sapiente possibile per mascherare le rughe.

Eppure, se si confrontassero le foto di oggi con quelle di vent’anni fa il cambiamento sembra evidente, soprattutto sul suo volto. Sicuramente, nel tempo, Letizia di Spagna ha acquisito eleganza e portamento che ha in comune con pochissimi reali nel mondo. Inoltre, si è garantita una buona fetta di pubblico anche tra i giovani che l’hanno definita regina degli hipster.

Letizia di Spagna, infatti, ha molto gusto soprattutto per la moda. Ogni abito o accessorio che indossa, soprattutto di marchi low cost, diventa immediatamente sold out perché super desiderato.

Mettendo a confronto le foto di cui sopra, stando ad una rivista francese, Letizia si sarebbe sottoposta in primis a rinoplastica, successivamente, anche al botox. Inoltre, oggi appare molto più magra rispetto al passato.