Frigorifero, il segreto per dimezzare la bolletta di fine mese è proprio questo

Mettere uno straccio nel frigorifero è un trucco geniale per risparmiare tanti soldi a fine mese.

Risparmiare l’energia elettrica è un sogno in questo periodo storico caratterizzato dall’emergenza energetica: metti uno strofinaccio in frigo e non crederai ai tuoi occhi. Ecco quanti soldi potrai risparmiare alla fine del mese.

Il frigorifero è un ambiente soggetto a umidità, responsabile della formazione di muffe che rovinano frutta e verdura. Ma chi avrebbe mai pensato che un semplice canovaccio potesse risolvere questo problema comune? Dai un’occhiata a questo geniale trucco che cambia la vita e riduci gli sprechi. Potrai risparmiare davvero tantissimi soldi in bolletta.

Frigorifero: occhio alla formazione della muffa!

Il frigorifero è l’elettrodomestico che utilizziamo di più dal momento che è sempre acceso e ci consente di conservare i cibi freschi e di mantenere le sue caratteristiche organolettiche.

L’eccessiva umidità può provocare la proliferazione e la rapida formazione della muffa, dei cattivi odori e dei batteri che possono intaccare la frutta, la verdura e tutti i prodotti freschi che conserviamo in frigo. Lo spazio all’interno di questo elettrodomestico è concepito per suddividere i prodotti all’interno dello stesso, a seconda delle temperature ideali per mantenere il buono stato di conservazione. si pensi, ad esempio, alla frutta ed alla verdura, che può essere conservata nel cassetto del frigo. Il buon consiglio è quello di utilizzare sacchetti di carta per migliorare il processo di conservazione degli alimenti freschi. Anche la carne, che è un prodotto altamente deperibile, dovrebbe essere conservata nel ripiano superiore al cassetto. I liquidi che spesso e volentieri rilascia la carne potrebbero farla ammuffire. Per questo è bene conservarla in un piatto.

Anche il pesce dovrebbe essere conservato lo stesso giorno in cui viene acquistato. È bene conservarlo in un contenitore ermetico ricoperto da ghiaccio. Nel reparto alto medio-freddo del frigorifero devono essere conservati gli affettati ed i salumi. Nello sportello del frigorifero c’è l’apposito contenitore che consente di conservare le uova ed il burro. In questo luogo deve essere conservato lo scatolame ed il cibo sott’olio. Lo sportello è l’ideale per conservare anche le bevande. Essendo un luogo umido e soggetto anche agli sbalzi termici, il frigorifero può portare alla facile formazione delle muffe che possono colonizzare ed intaccare i cibi, tra cui la frutta e la verdura.

Trucchetto dello strofinaccio in frigo: a cosa serve

C’è un trucchetto geniale che consente di evitare la formazione della tanto odiata muffa: basta mettere nel frigo uno strofinaccio. Gli strofinacci sono preziosi alleati della pulizia della casa, in particolare della cucina e del bagno. Ma c’è anche un altro uso molto intelligente che poche persone conoscono: mettere un canovaccio all’interno del frigorifero? Perché le fibre tessili dello strofinaccio sono molto assorbenti e hanno la capacità di assorbire tutta l’umidità in eccesso che può danneggiare frutta e verdura.

In questo modo, si può mantenere a lungo il cibo fresco ed evitare l’alterazione delle caratteristiche organolettiche. Inoltre, il trucchetto del canovaccio in frigo è un valido rimedio per risparmiare sulle bollette della luce.