Letizia di Spagna soffre di una rara patologia, il comunicato: a cosa deve rinunciare

Letizia di Spagna sembra soffrire di una rara patologia che l’ha costretta a fare delle rinunce molto importanti, anche se fino ad ora lo ha nascosto molto bene.



In Europa, oltre la famiglia reale del Regno Unito che in questi giorni è sotto i riflettori per via della morte della Regina Elisabetta II e la salita al trono di suo figlio, l’attuale Re Carlo III, ci sono anche altre famiglie reali di uguale importanza.

Una di questa è quella Spagnola, capitanata da Re Filippo VI di Spagna che dal 2014 è salito al trono del Paese sostituendo suo padre Re Juan Carlos I di Spagna che ha deciso di abdicare in suo favore.

Letizia di Spagna, madre e sovrana severa

Il Sovrano dal 2004 è sposato con Letizia Ortiz, famosa giornalista diventata a seguito del matrimonio prima principessa e poi Regina consorte di Spagna, con il quale ha avuto due figli la principessa edere al trono Leonor de Todos los Santos de Borbon y Ortiz, e la principessa Sofia de Todos los Santos de Borbon y Ortiz.

Stando a quanto riportato dai giornali, la Regina Letizia sembra essere molto severa con i suoi figli per via dell’educazione che impone a loro e nella fattispecie a Leonor in quanto prossima regina di Spagna.

Le ultime notizie volevano che la donna aveva fatto sottoporre sua figlia ad un intervento chirurgico per migliorare il suo viso, ma al momento questa voce non è stata confermata e rimane soltanto un chiacchiericcio.

Quello che invece sta preoccupando i sudditi è proprio lo stato di salute della regina consorte in quanto in più volte è stata vista con un paio di scarpe molto diverse da quelle che di solito ha indossato.

Di quale patologia soffre Letizia Ortiz?

Per questo motivo si è parlato di un problema fisico in particolar modo di metatarsalgia, un’infiammazione che comprende le teste metatarsali del piede che risulta come dei sassolini e impedisce la perfetta deambulazione.

Però, in occasione della Festa Nazionale Spagnola, tenutosi lo scorso 12 ottobre, è stata la stessa Letizia Ortiz a parlare delle sue condizioni fisiche rivelando di quale patologia è affetta.

Davanti a oltre 25.000 persone e a tutti i giornalisti, la Regina consorte ha voluto confessare quello che sta vivendo in questi giorni e del perché non utilizza più alcune scarpe preferendone altre.

Secondo quanto riportato da Lecturas, Letizia avrebbe rivelato di soffrire del neuroma di Morton, una patologia che colpisce in particolar modo le donne tra il terzo e quarto dito e questo l’ha costretta a fare delle rinunce.

La rinuncia della Regina di Spagna

Per via del fastidio che questo neuroma provoca, la regina ha dovuto dire addio alle scarpe col tacco alto preferendo scarpe del tutto assenti di tacco o con un tipo di tacco molto largo, in modo che non abbia problemi di deambulazione.

Questo problema era già stato anticipato dal giornalista Jesus Rodriguez attraverso El Pais Semanal, dove aveva rivelato di come la donna soffrisse di problemi al piede per via di una patologia che sarebbe peggiorata con l’uso delle scarpe col tacco.

Negli ultimi mesi, la Regina Letizia si è mostrata in pubblico indossando sia sandali che infradito e mettendo ai piedi anche molte paia di espadrillas e il motivo è stato finalmente svelato.

Nonostante non indossi le scarpe eleganti che tendono a slanciarla, Letizia Ortiz si è sempre mostrata impeccabile anche se proprio in occasione del Columbus Day si è presentata con un paio di decolleté bianche in abbinato al suo abito.

A quanto pare, la donna, si permette di indossare delle scarpe col tacco seppur più basse del solito in occasioni speciali.